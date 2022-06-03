Експерти розповіли, чи варто українцям запасатися цукром
Експерти запевняють, що виробленого цукру вистачить, щоб навіть із запасом закрити цьогорічну потребу українців. У 2021 році з вирощеного цукрового буряку вдалося виробити 1,4 млн тонн цукру, це на 44% перевищує показник попередного року
Про це інформують на сайті Українського клубу аграрного бізнесу.
Через активні бойові дії в Україні у населення є збільшений попит на продукти, люди намагаються створити запас на декілька місяців, побоюючись недостачі харчів і можливого зростання цін. Зокрема, цукор став популярним серед покупців. УКАБ запевняє, що цього продукту вистачить до кінця року.
"Виробленого цукру вистачить, щоб спокійно і навіть з запасом перекрити річну потребу України в цукрі. А з врахуванням того фактору, що частина населення України тимчасово виїхали за кордон, то й фонд споживання також зменшився і, відповідно, перехідний залишок збільшується", - наголосили в Українському клубі аграрного бізнесу.
Крім того, вже закінчується посів цукрового буряку цього літа і засіяно вже понад 180 тисяч гектарів.
"Українцям не варто переживати за наявність цукру, адже цього року в Україні його виробили вдосталь. Станом на 2 червня вже засіяно 181 тис. га під цукровим буряком, що становить 80% посівних площ попереднього року. Ця цифра не фінальна і можливе її коригування в сторону збільшення в зв’язку з досівом та надходженням інформації трохи згодом. І вже через 4 місяці в Україні розпочнеться новий сезон цукроваріння для забезпечення потреб українців", - підкреслили аналітики.
Експерти наголошують, що надмірний попит на низку продукції може призвести до зростання їх вартості.
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