Про це інформують на сайті Українського клубу аграрного бізнесу.



Через активні бойові дії в Україні у населення є збільшений попит на продукти, люди намагаються створити запас на декілька місяців, побоюючись недостачі харчів і можливого зростання цін. Зокрема, цукор став популярним серед покупців. УКАБ запевняє, що цього продукту вистачить до кінця року.



"Виробленого цукру вистачить, щоб спокійно і навіть з запасом перекрити річну потребу України в цукрі. А з врахуванням того фактору, що частина населення України тимчасово виїхали за кордон, то й фонд споживання також зменшився і, відповідно, перехідний залишок збільшується", - наголосили в Українському клубі аграрного бізнесу.



Крім того, вже закінчується посів цукрового буряку цього літа і засіяно вже понад 180 тисяч гектарів.



"Українцям не варто переживати за наявність цукру, адже цього року в Україні його виробили вдосталь. Станом на 2 червня вже засіяно 181 тис. га під цукровим буряком, що становить 80% посівних площ попереднього року. Ця цифра не фінальна і можливе її коригування в сторону збільшення в зв’язку з досівом та надходженням інформації трохи згодом. І вже через 4 місяці в Україні розпочнеться новий сезон цукроваріння для забезпечення потреб українців", - підкреслили аналітики.



Експерти наголошують, що надмірний попит на низку продукції може призвести до зростання їх вартості.

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