У ПАР засуджений до тюремного ув'язнення експрезидент країни здався поліції

Про це повідомляє Радіо Свобода.

29 червня Зума був засуджений до 15 місяців ув'язнення за неповагу до судів – він не з’явився на засідання щодо його можливої корупції.



Це перший випадок в історії країни, коли експрезидент сяде до тюрми.

Зума відмовився здатися поліції, але 8 липня його фонд заявив, що він "вирішив підкоритися".



Експрезидента відправили у виправний центр Есткур у його провінції Квазулу-Натал.



Зумі закидають шахрайство, корупцію, рекет та відмивання грошей.