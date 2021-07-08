У ПАР засуджений до тюремного ув'язнення експрезидент країни здався поліції
Колишній президент Південно-Африканської Республіки Джейкоб Зума вирішив здатися поліції
Про це повідомляє Радіо Свобода.
29 червня Зума був засуджений до 15 місяців ув'язнення за неповагу до судів – він не з’явився на засідання щодо його можливої корупції.
Це перший випадок в історії країни, коли експрезидент сяде до тюрми.
Зума відмовився здатися поліції, але 8 липня його фонд заявив, що він "вирішив підкоритися".
Експрезидента відправили у виправний центр Есткур у його провінції Квазулу-Натал.
Зумі закидають шахрайство, корупцію, рекет та відмивання грошей.
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