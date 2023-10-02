Ексзаступник начальника податкової Києва Ільяшенко заплатить 50 млн грн на армію дронів

Про це повідомляє Центр протидії корупції.

Судді Вищого антикорупційного суду України затвердили угоду про визнання винуватості між прокурором САП та колишнім заступником начальника податкової Києва Миколою Ільяшенком.

Зазначається, що обвинувачений визнав себе винним у шахрайстві та співучасті надання хабаря. Йому призначили 5 років умовно без конфіскації майна. Вирок ухвалили з окремою думкою судді.

За вироком суду, викривачу Євгену Шевченку виплатять 13 млн 299 тисяч грн.

"Окрім умовного строку, Ільяшенко заплатить 50 млн грн на армію дронів. За словами обвинуваченого, для того, щоб сплатити ці кошти, він взяв кредит у банку, а далі буде продавати нерухомість, щоб погасити борг. Суд скасував арешт із 1/2 будинку під Києвом, 1/2 квартири в столиці, земельних ділянок та нежитлових приміщень", - йдеться у повідомленні.

Також Ільяшенко надасть викривальні показання у іншій справі, в якій він є потерпілим і де шахраї виманили у нього 1,5 млн доларів за закриття справи про хабар. Крім того, Ільяшенко нібито сприяв боротьбі з російською агресією.

У 2023 році на угоду пішли адвокат Андрій Кіча та ексміністр Микола Злочевський.

Загалом, Кіча, Злочевський та Ільяшенко на трьох сплатили 680 млн грн на дрони для військових, а Злочевський також додатково надав благодійної допомоги для армії на 160 млн грн.

Що відомо про рекордний хабар НАБУ і САП у "справі Злочевського"

У червні 2020 року НАБУ і САП зірвали спробу передати керівництву антикорупційних органів рекордні 5 млн доларів за закриття справи, пов’язаної із видачею кредитів "Реал-банку" олігарха Курченка.

Ще 1 млн доларів мав піти посереднику-податківцю Ільяшенку. Посередниками у справі також були адвокат Кіча та екскерівниця одного з департаментів ДФС Мазурова. Передачу коштів організував ексміністр екології часів Януковича Микола Злочевський.

19 квітня Вищий антикорупційний суд з ініціативи НАБУ та САП дозволив зняти арешт із цих коштів, 5,95 млн дол. США (понад 170 млн грн за курсом НБУ) вже перераховано на потреби обороноздатності держави.

За останні три роки було декілька спроб вивести Злочевського з-під удару і залишити його навіть без судимості. Спершу задіювали Печерський суд, через який намагалися забрати справу у НАБУ.

Потім через ВРП мстилися судді ВАКС, яка дозволила заочне розслідування щодо ексміністра. А далі вже сам ВАКС повертав обвинувальний акт, що могло б поховати провадження через сплив строків розслідування. Однак апеляція не дозволила цього зробити.

В результаті всі обвинувачені отримали обвинувальні вироки і судимості, але ніхто не сів до в’язниці. Водночас справа принесла близько 1 млрд грн на потреби військових.