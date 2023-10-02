Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Кримінал Ексзаступник начальника податкової Києва Ільяшенко заплатить 50 млн грн на армію дронів

Ексзаступник начальника податкової Києва Ільяшенко заплатить 50 млн грн на армію дронів

2 жовтня, 2023 понедiлок
09:34
Кримінал

Вищий антикорупційний суд України затвердив угоду між прокурором та податківцем Ільяшенком у справі про спробу підкупу НАБУ та САП

Про це повідомляє Центр протидії корупції.

Судді Вищого антикорупційного суду України затвердили угоду про визнання винуватості між прокурором САП та колишнім заступником начальника податкової Києва Миколою Ільяшенком.

Зазначається, що обвинувачений визнав себе винним у шахрайстві та співучасті надання хабаря. Йому призначили 5 років умовно без конфіскації майна. Вирок ухвалили з окремою думкою судді.

За вироком суду, викривачу Євгену Шевченку виплатять 13 млн 299 тисяч грн. 

"Окрім умовного строку, Ільяшенко заплатить 50 млн грн на армію дронів. За словами обвинуваченого, для того, щоб сплатити ці кошти, він взяв кредит у банку, а далі буде продавати нерухомість, щоб погасити борг. Суд скасував арешт із 1/2 будинку під Києвом, 1/2 квартири в столиці, земельних ділянок та нежитлових приміщень", - йдеться у повідомленні.

Також Ільяшенко надасть викривальні показання у іншій справі, в якій він є потерпілим і де шахраї виманили у нього 1,5 млн доларів за закриття справи про хабар. Крім того, Ільяшенко нібито сприяв боротьбі з російською агресією.

У 2023 році на угоду пішли адвокат Андрій Кіча та ексміністр Микола Злочевський.

Загалом, Кіча, Злочевський та Ільяшенко на трьох сплатили 680 млн грн на дрони для військових, а Злочевський також додатково надав благодійної допомоги для армії на 160 млн грн. 

Що відомо про рекордний хабар НАБУ і САП у "справі Злочевського"

У червні 2020 року НАБУ і САП зірвали спробу передати керівництву антикорупційних органів рекордні 5 млн доларів за закриття справи, пов’язаної із видачею кредитів "Реал-банку" олігарха Курченка.

Ще 1 млн доларів мав піти посереднику-податківцю Ільяшенку.  Посередниками у справі також були адвокат Кіча та екскерівниця одного з департаментів ДФС Мазурова. Передачу коштів організував ексміністр екології часів Януковича Микола Злочевський.

19 квітня Вищий антикорупційний суд з ініціативи НАБУ та САП дозволив зняти арешт із цих коштів, 5,95 млн дол. США (понад 170 млн грн за курсом НБУ) вже перераховано на потреби обороноздатності держави.

За останні три роки було декілька спроб вивести Злочевського з-під удару і залишити його навіть без судимості. Спершу задіювали Печерський суд, через який намагалися забрати справу у НАБУ. 

Потім через ВРП мстилися судді ВАКС, яка дозволила заочне розслідування щодо ексміністра. А далі вже сам ВАКС повертав обвинувальний акт, що могло б поховати провадження через сплив строків розслідування. Однак апеляція не дозволила цього зробити.

В результаті всі обвинувачені отримали обвинувальні вироки і судимості, але ніхто не сів до в’язниці. Водночас справа принесла близько 1 млрд грн на потреби військових.

Україна
корупція в Україні
НАБУ
Економіка
Читайте також:
OTP Bank
30 вересня, 2023 субота
В Угорщині відреагували на рішення України щодо OTP Bank
танки Абрамс
1 жовтня, 2023 неділя
Головне – кількість: ізраїльський воєнний експерт про зброю для ЗСУ
30 вересня, 2023 субота
Настільки позитивний ефект, що США побоюються ескалації: ізраїльський воєнний експерт про ATACMS
Київ
+13°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.37
    Купівля 37.37
    Продаж 38.12
  • EUR
    Купівля 39.81
    Продаж 40.81
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, понедiлок
2 жовтня
09:36
Інфографіка
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 2 жовтня: скільки коштують долар та євро у банках
09:30
Оновлено
Харків, ілюстративне фото
У Харкові пролунали вибухи: росіяни вдарили ракетами С-300 з Бєлгорода
09:15
Ексклюзив
Маріупольський порт
Окупанти завозять бетонні конструкції у порт Маріуполя, - Андрющенко
08:57
збитий "Шахед"
Повітряні сили за ніч знищили 4 із 7 російських "шахедів"
08:49
Чорноморський флот РФ
Більшу частину Чорноморського флоту РФ передислокують із Севастополя до Новоросійська, - британська розвідка
08:39
Ексклюзив
"Вони погарячкували, могли розібратися без погроз зброї": депутат райради про інцидент з бійцями спецпідрозділу на блокпосту поліції у Харкові
08:30
Тайсон Ф'юрі
Промоутер назвав гонорар Ф'юрі за бій проти Усика
08:22
Церква у Мексиці
У Мексиці обвалився дах церкви під час служби: 7 людей загинуло, понад 20 - під завалами
08:14
Росія завдала удару по житловому сектору Херсона: поранено двоє дітей та їхня матір
08:09
Оновлено
на фото: ЗСУ
ЗСУ за добу знищили 15 танків, 48 артсистем та 510 російських військових, - Генштаб
07:45
На фото: система ППО
Росіяни вночі атакували Дніпропетровщину: збито 3 безпілотники
07:34
військовий, Естонія
На війні в Україні загинув доброволець з Естонії, – ЗМІ
07:30
Джо Байден
Байден закликав республіканців підтримати законопроект про надання додаткової допомоги Україні
07:16
Туреччина
Туреччина завдала авіаудару по базах курдів в Іраку
06:48
ЗСУ війна фронт
Російський інформаційний простір намагається показати допомогу Заходу Україні як ескалацію конфлікту, - ISW
06:39
Ілон Маск
Ілон Маск опублікував мем із Зеленським щодо військової допомоги
06:04
ПВК Вагнер
В ISW оцінили ефективність ПВК Вагенра після повернення в Україну
05:27
Оновлено
Андрій Ярмоленко (ліворуч), Динамо - Олександрія
УПЛ: "Динамо" перемогло "Олександрію", результати інших матчів 9 туру
05:17
Роберт Фіцо
Фіцо після перемоги своєї партії на виборах у Словачччині ініціював мирні перемговори щодо України
00:51
ДТП
У Мексиці вантажівка з мігрантами потрапила у ДТП: 10 загиблих, 17 поранених
00:31
В Одесі відкрили меморіал у пам'ять полеглих військових моряків
В Одесі відкрили меморіал у пам'ять полеглих військових моряків
00:19
Оновлено
Туреччина. Сили безпеки біля Міністерства внутрішніх справ після теракту в Анкарі
Теракт у Туреччині: курдське угрупування взяло на себе відповідальність за атаку
00:05
Харківщина
На Харківщині у полі на міні підірвався комбайн: постраждав чоловік
2023, неділя
1 жовтня
23:30
Реджеп Тайїп Ердоган
Туреччина нічого більшого не очікує від ЄС після "40 років біля їх дверей", - Ердоган
23:06
Російський обстріл, вибух, Сумщина
Армія РФ атакувала 7 громад Сумської області: поранена людина
22:45
Дмитро Кулеба
"Росія помиляється, якщо думає, що може "перечекати" військову допомогу Україні", - Кулеба
22:35
OPINION
Два роки як Михайла Саакашвілі заарештували
22:31
зброя
У Харкові чоловіки у військовій формі напали на блокпост, - поліція
22:11
збита ракета, Київ 9 травня
Українська ППО знищила 3 розвідувальні дрони РФ на півдні
21:44
Умєров та Остін
Умєров провів розмову з міністром оборони США: про що говорили
21:21
Жозеп Боррель
Боррель: військова допомога Україні від Європейського Союзу сягнула €25 млрд
21:13
Армія, Велика Британія
Велика Британія виділила близько $5 млрд на будівництво ударних підводних човнів
20:59
Ексклюзив
Чорне море, Крим
Це війна за домінування і панування в Північно-Західній акваторії Чорного моря, - директор Центру військово-правових досліджень Мусієнко
20:42
Освіта в Україні
У Харкові планують побудувати першу в Україні підземну школу, - мер
20:29
Херсонщина
Окупанти обстріляли Берислав та 2 селища Херсонщини: один загиблий і постраждалий
20:22
Російські хакери
Російські хакери здійснили атаку на офіційний сайт королівської родини Великої Британії
20:20
Нацбанк ввів у обіг пам’ятну монету, присвячену українському борщу
20:05
Український ракетний комплекс "Вільха-М"
Сили оборони відбили атаки росіян на 4 напрямках, - Генштаб
19:53
У Нагірному Карабасі сталася перестрілка між вірменськими та азербайджанськими силовиками
Місія ООН вперше за 30 років прибула до Нагірного Карабаху
19:33
OPINION
на фото: Олена Білозерська
Вони були найкрасивішою парою, яку я зустрічала на фронті
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV