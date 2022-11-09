Про це повідомили в НЕК "Укренерго".

За інформацією компанії, найбільший обсяг обмежень запровадять у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській і Житомирській областях.

Режим планових відключень діятиме:

З 06:00 до 24:00 – у м. Київ, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській та Донецькій областях.

З 09:00 до 12:00 та з 16:00 до 21:00 – в усіх інших областях України.

Аварійних обмежень споживання електроенергії наразі не передбачають. Графік відімкнень у тому чи іншому районі оприлюднює місцевий оператор системи розподілу – обленерго.

В Укренерго надалі закликають українців ощадливо споживати електроенергію та не вмикати одночасно в мережу декілька потужних електроприладів упродовж дня, особливо в пікові години споживання – з 06:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00.

Голова Укренерго Володимир Кудрицький спрогнозував, що якщо не буде нових обстрілів з боку Росії, то ситуація з енергопостачанням в центральних та північних областях України покращиться за кілька днів

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