Електроенергію 10 листопада вимикатимуть по всій Україні: де застосують найбільші обмеження
У четвер, 10 листопада, планові вимкнення електроенергії буде застосовано на всій території Україні
Про це повідомили в НЕК "Укренерго".
За інформацією компанії, найбільший обсяг обмежень запровадять у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській і Житомирській областях.
Режим планових відключень діятиме:
З 06:00 до 24:00 – у м. Київ, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській та Донецькій областях.
З 09:00 до 12:00 та з 16:00 до 21:00 – в усіх інших областях України.
Аварійних обмежень споживання електроенергії наразі не передбачають. Графік відімкнень у тому чи іншому районі оприлюднює місцевий оператор системи розподілу – обленерго.
В Укренерго надалі закликають українців ощадливо споживати електроенергію та не вмикати одночасно в мережу декілька потужних електроприладів упродовж дня, особливо в пікові години споживання – з 06:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00.
- Голова Укренерго Володимир Кудрицький спрогнозував, що якщо не буде нових обстрілів з боку Росії, то ситуація з енергопостачанням в центральних та північних областях України покращиться за кілька днів
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