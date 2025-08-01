Україна обговорила зі США впровадження захисту критичної інфраструктури за американською технологією

Про це повідомила пресслужба Міненерго.

У заході взяли участь українські урядовці, представники оборонних структур і американські експерти.

"Під час зустрічі обговорювалися шляхи посилення пасивного захисту енергетичних об’єктів, зокрема системи протидії безпілотним літальним апаратам, та можливості впровадження другого рівня захисту критичної інфраструктури за технологією американської сторони", - йдеться у повідомленні.

Про яку саме технологію йдеться, відомство не уточнює.

Також ішлося про потенційне фінансування таких заходів і підтримку ширших ініціатив у сфері енергетичної безпеки.

За підсумками зустрічі сторони домовилися продовжувати координацію та розширювати співпрацю.