Україна обговорила зі США впровадження захисту критичної інфраструктури за американською технологією
Представники України та США обговорили питання посилення захисту критичної інфраструктури від російських атак
Про це повідомила пресслужба Міненерго.
У заході взяли участь українські урядовці, представники оборонних структур і американські експерти.
"Під час зустрічі обговорювалися шляхи посилення пасивного захисту енергетичних об’єктів, зокрема системи протидії безпілотним літальним апаратам, та можливості впровадження другого рівня захисту критичної інфраструктури за технологією американської сторони", - йдеться у повідомленні.
Про яку саме технологію йдеться, відомство не уточнює.
Також ішлося про потенційне фінансування таких заходів і підтримку ширших ініціатив у сфері енергетичної безпеки.
За підсумками зустрічі сторони домовилися продовжувати координацію та розширювати співпрацю.
- У 2023 році влада ухвалила рішення про впровадження трирівневого захисту енергооб'єктів від атак РФ. Перший рівень – це захист від вибухової хвилі та уламків, а саме біг-беги та габіони. Другий рівень – це захист від прямого влучання дронів, а третій – комплексний захист від "шахедів" і ракет.
- У лютому 2025 року Агентство відновлення повідомило, що захист другого рівня для енергооб'єктів завершений на 90%.
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