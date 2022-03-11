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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Енергоатом відмовляється закуповувати російське ядерне паливо

Енергоатом відмовляється закуповувати російське ядерне паливо

11 березня, 2022 п'ятниця
10:15
війна з Росією Енергоатом

Енергоатом відмовляється від закупівлі російського ядерного палива та прискорить виробництво в Україні паливних касет на основі американської технології

Про це повідомив Енергоатом у телеґрамі.

"Українські АЕС готові працювати без російського ядерного палива", - ідеться в заяві.

Для цього Енергоатом й надалі закуповуватиме ядерне паливо Westinghouse. Також компанія прискорить створення виробництва паливних касет в Україні на основі американської технології Westinghouse. Це дасть можливість повністю замінити російське паливо.

 

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Ядерне паливо
Енергоатом
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