Енергоатом вивів у ремонт два енергоблоки АЕС на Запоріжжі та Рівненщині

Про це повідомляє пресслужба НАЕК.



Так, 15 лютого о 22:43 енергоблок №2 Запорізької АЕС відключили від енергомережі "для усунення нещільності у системі байпасного очищення теплоносія". За планом, роботи триватимуть чотири доби - до 23:59 19 лютого, після цього енергоблок під'єднають до енергомережі.



"Наразі в роботі перебувають п’ять блоків ЗАЕС. Зауважень до роботи основного устаткування діючих енергоблоків та персоналу немає. Сумарна потужність генераторів - 4 710 МВт", - пояснили в "Енергоатомі".



А 16 лютого о 0:06 "відповідно до графіку ремонтів діючих енергоблоків АЕС України та згідно з узгодженою заявкою" енергоблок №1 РАЕС (ВВЕР-440) вимкнули від мережі "для проведення середнього планово-попереджувального ремонту, розрахованого на 49 календарних діб".



При цьому турбогенератор ТГ-3 енергоблоку №2 (ВВЕР-440) перебуває в резерві за умовами роботи енергоринку.

Нагадаємо, з 30 січня 2022 вперше в історії України одночасно працювали всі 15 енергоблоків АЕС.