Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Суспільство Енергокомпаніям не вистачає коштів на ремонт через значні руйнування, - ексміністр енергетик Оржель

Енергокомпаніям не вистачає коштів на ремонт через значні руйнування, - ексміністр енергетик Оржель

25 лютого, 2023 субота
13:23
Суспільство відновлення енергосистеми

Атаки Росії на енергетичну інфраструктуру України призвели до значних руйнувань в енергосистемі, через що енергокомпанії не можуть накопичувати кошти на ремонт обладнання

Про це заявив ексміністр енергетики Олексій Оржель.

"Чи вистачає грошей компаніям? Ні, не вистачає. Не вистачає, тому що об’єкти генерації знищені, об’єкти інфраструктури знищені", - сказав він.

За словами Оржеля, інвестиційні програми наразі покривають одиниці відсотків шкоди, яку спричинила ударами російська армія. Він додав, що зараз також існує проблема повернення споживачів назад, проте це необхідно робити, щоб у регіонах почала відновлюватися економічна діяльність, а енергокомпанії отримали гроші для відновлення.

Оржель зазначив, що під час блекауту в Одеській області вартість електроенергії на "ринку на добу наперед" падала до рівня, який не покриває витрати на виробництво.

"Грошей абсолютно не вистачає. Давайте дивитись правді в очі, долар коштував 28 грн, а зараз - 40. Ну не покриває воно операційні витрати на виробництво кіловат-години", - сказав ексміністр.

Новини
Економіка
війна з Росією
Читайте також:
дрон Shahed-136, атака росії по Києву 17 жовтня
25 лютого, 2023 субота
Британська розвідка пояснила, чому РФ другий тиждень не застосовує дрони-камікадзе
Данія
24 лютого, 2023 п'ятниця
Данія відкрита до постачання Україні винищувачів, – в. о. міністра оборони країни
Юрій Бутусов
Автор Юрій Бутусов
24 лютого, 2023 п'ятниця
Чому Зеленський ховає Татарова від Байдена
Київ
+9°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.24
    Купівля 39.24
    Продаж 39.87
  • EUR
    Купівля 41.09
    Продаж 41.97
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, субота
25 лютого
14:44
Збірна України
Збірна України з футболу отримала пропозицію зіграти з Німеччиною
14:43
Єва Кайлі
Ексвіцепрезидентака Європарламенту подала апеляцію на запит про зняття з неї недоторканості, - Politico
14:36
Чехія Україна
Глава Міноборони Чехії Чернохова відвідала українських військових на навчаннях
14:15
Ексклюзив
Андрій Піонтковський
Жирний пацюк Орбан тікає з путінського корабля, - Піонтковський
14:08
Володимир Зеленський
"Очікуємо від ЄС санкцій проти "Росатому" та збільшення тиску на банки": Зеленський прокоментував 10-й санкційний пакет
14:07
Ексклюзив
Метью Брайза
Китай прагне бути не посередником між Україною й РФ, а протистояти США, - дипломат Брайза
14:07
OPINION
Вадим Денисенко
Мирний план Китаю. Сказати, щоб нічого не сказати
14:01
На фото Дмитро Кулеба
Кулеба назвав пункт "мирного плану" Китаю, який є неприйнятним для України
13:56
У центрі окупованого Севастополя вивісили український прапор, - Центр нацспротиву
13:38
Олександр Усик
Промоутер розповів про план Усика, на випадок зриву бою з Ф'юрі
13:35
Голос Америки
Двох журналістів Голосу Америки усунули від роботи через звинувачення в російській пропаганді
13:31
Оновлено
санкції проти РФ
ЄС схвалив десятий ювілейний пакет санкцій проти РФ
13:18
Дмитро Медведєв
Медведєв підбив підсумки року війни РФ проти України та пригрозив НАТО ядерною зброєю
13:17
крейсер "москва"
Дві ракети це дуже мало, аби затопити крейсер "Москва", але зараз він на дні, - командувач ВМС про знищення флагмана РФ
12:56
В Одесі затримали начальника митної лабораторії під час отримання чергового хабаря
12:42
G20 Балі
Китай та Росія заблокували комюніке G20 про засудження дій РФ в Україні, - Reuters
12:37
обстріл
Через обстріл Херсона двоє працівників аварійно-рятувальної служби дістали поранення
12:09
OPINION
Оксана Забужко
Росія не стане демократією, доки не розпадеться
11:56
курс долара
Курс валют на 25 лютого: скільки просять за євро та долар на чорному ринку
11:37
Лукашенко путін
Лукашенко прокоментував інформацію про плани РФ поглинути Білорусь до 2030 року
11:30
на фото: ракета
Іран заявив про створення крилатої ракети великої дальності
11:18
Граната, вилучена поліцейськими
У київському метро затримали пасажира з гранатою в кишені
11:07
Тайвань, хмарочос Тайбей 101
Найвищий хмарочос Тайваню на річницю вторгнення РФ підсвітили кольорами прапора України
11:01
світло
Укренерго: на Одещині запровадили погодинні відключення світла, інші регіони - без обмежень на споживання електрики
10:45
Вікторія Сюмар
Вікторія Сюмар: Мінські домовленості дали Україні найважливіше – час для створення ЗСУ
10:40
OPINION
Микола Княжицький
Зеленський, Китай і перемовини з Путіним
10:28
Майк Тайсон
Тайсон змінив думку про фаворита бою Усика проти Ф'юрі
10:28
Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай
Гайдай про ситуацію на Луганщині: окупанти не припиняють наступ жодному з напрямків
10:04
Цукерберг анонсував запуск штучного інтелекту від Meta
10:04
Ексклюзив
Сі Цзіньпін
Китаю невигідна перемога Росії у війні, - військовий експерт Грабський
10:03
OPINION
Йосиф Зісельс
Українська перемога: як ми її бачимо?
10:01
Валерій Залужний
Залужний: у цьому році Україна звільнить Маріуполь
09:53
Лукашенко
Лукашенко оголосив про візит до Китаю
09:43
Санкції
За рік війни російські олігархи втратили близько $67 млрд, - Bloomberg
09:24
дрон Shahed-136, атака росії по Києву 17 жовтня
Британська розвідка пояснила, чому РФ другий тиждень не застосовує дрони-камікадзе
09:07
кордон
Смугу українського кордону з Білоруссю та Росією розширять до 2 км: територія буде замінована, - закон
09:03
Кирило Буданов
Буданов вперше розповів, що у будівлю ГУР у Києві влучала ракета
08:52
21.20.2023
Минулої доби росіяни 83 рази гатили по Херсонщині: уражено будинки, медичний та освітній заклади
08:28
Втрати ворога
За добу РФ втратила в Україні 650 військових, 12 танків, 2 БПЛА та гелікоптер
08:27
Ярослав Амосов
Амосов - Сторлі: де дивитися бій українця за чемпіонський титул Bellator
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV