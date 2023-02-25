Енергокомпаніям не вистачає коштів на ремонт через значні руйнування, - ексміністр енергетик Оржель

Про це заявив ексміністр енергетики Олексій Оржель.

"Чи вистачає грошей компаніям? Ні, не вистачає. Не вистачає, тому що об’єкти генерації знищені, об’єкти інфраструктури знищені", - сказав він.

За словами Оржеля, інвестиційні програми наразі покривають одиниці відсотків шкоди, яку спричинила ударами російська армія. Він додав, що зараз також існує проблема повернення споживачів назад, проте це необхідно робити, щоб у регіонах почала відновлюватися економічна діяльність, а енергокомпанії отримали гроші для відновлення.

Оржель зазначив, що під час блекауту в Одеській області вартість електроенергії на "ринку на добу наперед" падала до рівня, який не покриває витрати на виробництво.

"Грошей абсолютно не вистачає. Давайте дивитись правді в очі, долар коштував 28 грн, а зараз - 40. Ну не покриває воно операційні витрати на виробництво кіловат-години", - сказав ексміністр.