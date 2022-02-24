Енергосистема України працює стабільно, - Укренерго
НЕК "Укренерго" повідомляє, що станом на ранок 24 лютого 2022 року енергосистема України працює в нормальному режимі
Про це йдеться у Facebook.
"Частота стабільна - 50 Гц. ОЕС України та "острів Бурштинської ТЕС" синхронізовано в єдину енергосистему, що працює автономно в єдиному блоці регулювання з енергосистемою Молдови. Фактичні обсяги резервів для балансування енергосистеми забезпечуються на достатньому рівні", - йдеться у повідомленні.
Також відомо, що об'єкти магістральної мережі працюють без перебоїв.
"Диспетчерські центри НЕК "Укренерго" та всі інші підрозділи Компанії працюють в штатному режимі, забезпечуючи безперебійне функціонування енергосистеми України та енергопостачання в усіх регіонах держави", - йдеться у повідомленні.
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