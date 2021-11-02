Єнін: Поліція наразі не отримала доказів, які підтверджували б насильницьку смерть нардепа Полякова
Перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін заявив, що Національна поліція ще не має доказів насильницької смерті депутата Антона Полякова
Про це він повідомив у етері телеканалу "Україна 24".
Євгеній Єнін також зазначив, що висновки проведених експертиз свідчать про наявність наркотичних речовин у крові нардепа.
"Тепер завдання слідства - з'ясувати обставини, за яких ці наркотичні речовини потрапили в його організм. Було це добровільно чи ні", - сказав перший заступник міністра внутрішніх справ.
За його словами, Національна поліція не отримувала доказів того, що смерть Антона Полякова була насильницькою.
"Тільки-но буде отримано висновки ще кількох експертиз, ми зможемо ствердно або в негативному ключі сказати про можливу причетність тих чи інших осіб до обставин смерті пана Полякова", - зазначив Євгеній Єнін.
- Раніше народна депутатка Анна Скороход заявила, що Антона Полякова було вбито, а наркотиків він ніколи не вживав.
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