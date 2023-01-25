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Епіфаній попросив Папу Франциска закликати християн до спільної молитви за справедливий мир для України 24 лютого

25 січня, 2023 середа
21:00
Новини Епіфаній і Папа Римський

Митрополит ПЦУ Епіфаній у середу, 25 січня, у складі делегації Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій зустрівся з Папою Римським Франциском

Про це повідомили у пресслужбі Київської митрополії Православної церкви України.

Предстоятель ПЦУ Блаженнійший Митрополит Епіфаній подякував Папі Римському за зустріч, наголосивши, що голос Папи Римського як глави Католицької церкви "є важливим для сотень мільйонів християн у всьому світі та для всіх людей доброї волі. Він важливий і для України, де рани відкриті та кровоточать, а тому серця і душі особливо чутливі".

"Просимо Вас, Ваша Святосте, закликати християн світу до посту і молитви про перемогу правди і справедливий мир для України 24 лютого – в день, коли рік тому розпочалася велика агресія проти нашої країни. Така думка народилася між нами під час спілкування і ми просимо Вас підтримати цю ініціативу", – сказав Епіфаній.

Він висловив вдячність понтифіку за його заклики виявляти милосердя до біженців та надавати гуманітарну допомогу тим, хто її потребує, а також усім громадам та інституціям Католицької церкви, які допомагають українському народу.

Папа Франциск запевнив українську делегацію у підтримці сімей, дітей, людей похилого віку, хворих, найбільш вразливих осіб 

"Я разом з вами у захисті прав віруючих кожної релігійної спільноти, особливо тих, які зазнають кривди і переслідування. Я з вами у зусиллях на благо ув’язнених і поневолених з політичних мотивів. Я підтримую ваші старання, спрямовані на відновлення поваги з боку всіх до принципів і норм міжнародного права та основоположних прав людини", – сказав понтифік.

Він додав, що щодня молиться за "улюблений український народ" і просить, щоб Бог "благословив його даром миру".

Зустріч делегації Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій з Папою Римським Франциском відбулася в малій залі Залу аудієнцій Павла VI у Ватикані. Блаженнійший Митрополит Київський і всієї України Епіфаній представляв Православну Церкву України, його супроводжували архієпископ Євстратій та диякон Андрій Сидор.

Глава ПЦУ також подарував Папі Римському скульптурну металеву копію "Великого бурштинового серця України". Унікальний за розміром бурштиновий камінь у формі серця, який зображає скульптура, знайшли на півночі України. На момент вторгнення "Бурштинове серце" зберігали в Бучі, в час окупації росіянами цього міста його закопали в землю і так врятували від викрадення. 

  • Перший офіційний візит Блаженнійшого митрополита Київського і всієї України Епіфанія до Риму розпочався в понеділок, 23 січня
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