Єрмак презентував дайджест, у якому звітуватимуть про діяльність президента, уряду й перебіг реформ

Про це повідомляє Суспільне.

"Він буде цікавий насамперед тим, кому важлива якісна й перевірена інформація: журналістам міжнародних видань, дипломатам, працівникам міжнародних аналітичних структур. OPEN Digest – це інформація про діяльність президента України, Офісу президента та Кабміну з перших рук. Будемо повідомляти тільки про ключові події, принципові рішення, перебіг реформ", - сказав Єрмак.

Дайджест виходитиме двома мовами у чотирьох розділах:

світлини тижня – про значні події країни за тиждень;

розділ "Курсом реформ" – про просування реформ в Україні;

події тижня – про візити очільників держави, роботу парламенту, публікація думок експертів;

цитати тижня.

Глава ОП також виділяє окрему функцію OPEN Digest - боротьбу з російською дезінформацією. Повідомлення мають формувати об’єктивну картину про Україну.