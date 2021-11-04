Єрмак презентував дайджест, у якому звітуватимуть про діяльність президента, уряду й перебіг реформ
Керівник Офісу президента Андрій Єрмак представив щотижневий інформаційний бюлетень OPEN Digest, у якому з'являтимуться звіти про роботу президента, уряду й перебіг реформ
Про це повідомляє Суспільне.
"Він буде цікавий насамперед тим, кому важлива якісна й перевірена інформація: журналістам міжнародних видань, дипломатам, працівникам міжнародних аналітичних структур. OPEN Digest – це інформація про діяльність президента України, Офісу президента та Кабміну з перших рук. Будемо повідомляти тільки про ключові події, принципові рішення, перебіг реформ", - сказав Єрмак.
Дайджест виходитиме двома мовами у чотирьох розділах:
- світлини тижня – про значні події країни за тиждень;
- розділ "Курсом реформ" – про просування реформ в Україні;
- події тижня – про візити очільників держави, роботу парламенту, публікація думок експертів;
- цитати тижня.
Глава ОП також виділяє окрему функцію OPEN Digest - боротьбу з російською дезінформацією. Повідомлення мають формувати об’єктивну картину про Україну.
- Нагадаємо, Україна приєдналася до американської ініціативи Net Zero World, завдяки якій українські вчені отримають доступ до розробок 17 наукових лабораторій міністерства енергетики США для реалізації проєктів з декарбонізації.
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