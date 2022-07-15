Про це інформує Європейська Правда.

ЄС скорочує імпорт нафтопродуктів з Росії з березня, проте повна заборона на них має бути запроваджена з лютого 2023 року. Водночас імпорт і транзит російського вугілля припиняється раніше – з 10 серпня, і технічно може включати мазут.

Зазначається, що обмеження Євросоюзу засновані на так званих кодах комбінованої номенклатури (CN), які використовуються митницею. Один із кодів, який використовується для заборони вугілля, — 2707, також стосується "олій та інших продуктів дистиляції високотемпературної кам’яновугільної смоли; аналогічних продуктів, в яких маса ароматичних компонентів перевищує вагу неароматичних складових".

Зазвичай нафтопродукти, перероблені з сирої нафти, мають інший код CN – 2710. Але мазут містить ароматичні речовини, які майже завжди перевищують 50%.

Крім того, деякі нафтопродукти, вироблені не шляхом перегонки вугілля, теж можуть бути класифіковані під кодом 2707, якщо вони мають хімічно схожу будову. Двоє трейдерів, залучених до торгівлі мазутом з Росії, заявили, що потенційно постраждалі обсяги не будуть великими.

Згідно з підрахунками Reuters, у червні лише близько 500 000 тонн із загального 3,5 мільйона російського експорту мазуту було поставлено безпосередньо з портів РФ до країн Європейського союзу.

Понад четвертини з 500 000 тонн було відправлено минулого місяця з Росії до Естонії та Латвії, які зберігають і транспортують ці нафтопродукти в інші пункти призначення.

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