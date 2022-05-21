ЄС слід запровадити ембарго на російські енергоносії без урахування позиції Угорщини, - віцепрезидентка Європарламенту Барлі
Прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана вдасться переконати погодитися на нафтове ембарго лише за великі гроші, які потім розподілятимуться між кланами політика
Про це заявила віцепрезидентка Європейського парламенту Катаріна Барлі.
На її думку, ті 18 мільярдів євро, які вимагає уряд Віктора Орбана за схвалення такого рішення, щоб нібито переобладнати інфраструктуру, будуть незаконно привласненні.
Саме тому ЄС не може погодитися на такий шантаж зі сторони Угорщини.
- Нагадаємо, Угорщина запропонувала альтернативу ембарго ЄС на російську нафту. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто запропонував Євросоюзу замість ембарго на російську нафту заборонити її постачання морем.
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