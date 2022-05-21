Про це заявила віцепрезидентка Європейського парламенту Катаріна Барлі.



На її думку, ті 18 мільярдів євро, які вимагає уряд Віктора Орбана за схвалення такого рішення, щоб нібито переобладнати інфраструктуру, будуть незаконно привласненні.

Саме тому ЄС не може погодитися на такий шантаж зі сторони Угорщини.

Нагадаємо, Угорщина запропонувала альтернативу ембарго ЄС на російську нафту. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто запропонував Євросоюзу замість ембарго на російську нафту заборонити її постачання морем.