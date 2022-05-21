ЄС виступив за призупинення роботи Росії та Білорусі у Всесвітній митній організації

Про це інформує в телеграмі Державна митна служба України.

"Дії російського керівництва є неспровокованим і невиправданим нападом на суверенну демократичну державу, а також кричущим порушенням норм міжнародного права, статуту ООН та основоположних принципів міжнародного права, включаючи повагу до суверенітету, територіальної цілісності та незалежності України. Це вторгнення ставить під серйозний сумнів повагу РФ до всіх міжнародних інститутів, дисциплін і норм", – заявили у заяві.



ЄС та партнери заявили, що використовуватимуть всі можливі способи, аби призупинити участь Росії та Білорусі у Всесвітній митній організації. Також вимагають призупинити всі програми фінансування цих країн, щоб не фінансувати воєнну агресію проти України.



"ВМО була створена з метою сприяння співпраці між її членами щодо митних питань та має на меті об’єднати митниці для забезпечення безпечного та квітучого світу. Однак агресія Путіна за активної підтримки білоруського режиму щодо іншого члена Всесвітньої митної організації, крім непрощенного насильства, завданого цивільному населенню та інфраструктурі, також поширилася на митні об’єкти та здійснення митної справи одного з членів ВМО, зокрема Росія знищила всі пункти пропуску на кордоні між Україною та РФ та РБ. Тому було б недоречним, щоб ВМО залишилась нейтральною та ігнорувала цю агресію безпрецедентного масштабу з боку одного члену до іншого", – йдеться в повідомленні.



Заявники закликають Всесвітню митну організацію зробити все можливе, щоб допомогти українській митниці працювати всупереч агресії, а також обіцяють надалі закликати Росію та Білорусь виконувати свої міжнародні обов’язки щодо підтримки міжнародного миру та безпеки.

ЄС шукає способи витратити заморожені кошти російських олігархів на відбудову України після війни.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb