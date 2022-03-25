Global Львів Головна
ua ru
Global Львів Головна
Війна з Росією: хроніка
Війна з Росією: біженці
Головна Світ ЄС зобов'язався створити Трастовий фонд солідарності з Україною для відбудови після війни

ЄС зобов'язався створити Трастовий фонд солідарності з Україною для відбудови після війни

25 березня, 2022 п'ятниця
10:31
Світ

Лідери ЄС погодилися створити Трастовий фонд солідарності з Україною для відбудови країни після війни

Про це йдеться у пресрелізі Європейської Ради.

"Беручи до уваги руйнування та величезні втрати, завдані Україні внаслідок російської військової агресії, ЄС зобов’язується надавати підтримку українському уряду в його негайних потребах і, як тільки російський наступ припиниться, у відбудові демократичної України. З цією метою Європейська Рада погоджується створити Трастовий фонд солідарності в Україні та запрошує своїх міжнародних партнерів до участі та закликає розпочати підготовку без зволікання", - йдеться у заяві.

Європейська Рада закликала своєчасно організувати міжнародну конференцію для збору фінансування в рамках Трастового фонду солідарності України. Крім цього, ЄС звернувся до Єврокомісії з проханням продовжувати надавати технічну допомогу, щоб допомогти Україні здійснити необхідні реформи.

Також Європейська Рада закликала РФ терміново гарантувати безпечний прохід цивільним особам, які перебувають у всіх інших зонах бойових дій, негайно звільнити всіх заручників, забезпечити безперебійний гуманітарний доступ та створити гуманітарні коридори.


Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
ЄС
фінансова допомога
війна з Росією
трастовий фонд
Читайте також:
24 березня, 2022 четвер
Підрив судна окупантів у порту Бердянська: ЗСУ повідомили про знищення великого десантного корабля "Орск"
Володимир Огризко
23 березня, 2022 середа
Путіна зупинить будь-яке рішення НАТО про оборону України. Імовірність фізичного знищення агресора мізерна, - Огризко
ворожий Су-34
23 березня, 2022 середа
На Харківщині Повітряні сили ЗСУ збили одразу два літаки окупантів
Київ
+8°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 29.24
    Купівля 29.24
    Продаж 29.98
  • EUR
    Купівля 32.17
    Продаж 33.31
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, п'ятниця
25 березня
11:04
Близько 300 людей імовірно загинуло в Драмтеатрі Маріуполя внаслідок російського бомбардування, – міськрада
11:02
Ексклюзив
Репресії проти кримськотатарського народу посилились на фоні збільшення військової присутності росіян в Криму, - Чубаров
11:00
Японія планує заборонити експорт розкішних автомобілів до Росії, - Kyodo
10:59
Ексклюзив
Фатімська Божа Мати
Костянтин Москалець: Світло Фатіми
10:56
Дія
У разі втрати паспорта можна скористатися цифровим у "Дії" й відновити документи у ЦНАПі
10:53
В окупантів почались проблеми з фінансуванням армії, - українська розвідка
10:47
Ексклюзив
червоний хрест гумдопомога
Червоний Хрест не має евакуйовувати українців на територію росії, — віцепризедент Червоного Хреста України
10:45
міні-ярмарки Київ
У чотирьох районах Києва 25 березня працюють 6 міні-ярмарків
10:38
ЗСУ
На Київщині ЗСУ звільнили Лук'янівку, знищили російський опорний пункт і 40 окупантів, - очільник тероборони Києва
10:25
Окупанти завдали два ракетні удари по військовій частині в Дніпрі, – голова ОВА
10:00
Ірина Верещук
Верещук: на 25 березня погоджено гуманітарні коридори для евакуації з Маріуполя та Мелітополя
09:51
ЗСУ оборона Києва
Українські військові відкинули окупантів на 35 км від Києва, – Міноборони Великої Британії
09:37
Moody’s
Рейтингова компанія Moody's планує скасувати рейтинги російських компаній, - Reuters
09:27
російський безпілотник
Українські військові збили над Одещиною російські безпілотники, – ОВА
09:23
Ексклюзив
залишилися без води
В Чернігові більшість людей залишилась без водопостачання та електрики, - журналіст
09:12
розвезення продовольства
Росіяни пропустили гуманітарний конвой до Мелітополя, - мер
09:02
Ексклюзив
Маріуполь обстріл
"Люди сидять в підвалах, виїхати майже неможливо, декого примусово вивозять в росію": блогерка про ситуацію в Маріуполі
08:53
Irish Independent
Найпопулярніша газета Ірландії Irish Independent надрукувала головну статтю українською - вперше в історії не ірландською чи англійською
08:46
пожежа
У Калинівці на Київщині внаслідок обстрілу загорілася нафтобаза
08:45
Ексклюзив
знищена ворожа техніка
Ніч на Київщині минула гаряче: ЗСУ й ТрО знищили понад 12 танків і 10 одиниць броньованої техніки російських окупантів, - Сабій
08:36
шлола обстріл
Росіяни пошкодили 566 закладів освіти в Україні, 73 з яких зруйнували повністю, - ювенальні прокурори
08:22
діти війна
В Україні через війну загинуло 135 дітей, 184 зазнали поранень, - Офіс генпрокурора
08:09
Ексклюзив
економіка
В Одесі волонтери почали збирати допомогу військовим у біткоїнах, — депутатка Одеської райради
08:07
Сергій Гайдай
Росіяни всю ніч обстрілювали Луганщину та вбили двох людей,- Гайдай
07:44
Дмитро Афанасьєв
У Херсоні окупанти викрали депутата райради Афанасьєва, - облрада
07:21
Еммануель Макрон
Макрон дає змогу французьким компаніям самостійно вирішувати, чи залишатися на російському ринку
07:02
Джастін Трюдо
Канада продовжить надавати Україні військове оснащення, - Трюдо
06:48
Генштаб ЗСУ
Протягом доби ЗСУ відбили 9 ворожих атак, знищили 12 танків і 9 артилерійських систем. Агресор втратив понад 200 військових, - звіт Генштабу
06:38
Трофей ЧС-2022
ЧС-2022: результати матчів плей-офф кваліфікації
06:22
Японія
Японія наклала санкції на 25 росіян і 81 російську компанію
05:56
Війна з Росією
Євросоюз зобов'язався допомогти Україні у відновленні після війни
05:18
Запоріжжя
У Запорізькій області на півтора доби введуть комендантську годину
05:12
Ярослав Качинський
Ми країна в абсолютно хорошому стані, - Качинський заявив, що Польща не проситиме у ЄС гроші на українських біженців
04:29
розвідка
Дедалі більше російських військових переходять на бік України, - розвідка
03:56
Аптека, Росія
Росіяни масово купують антидепресанти, снодійне та протизаплідні засоби, - Reuters
03:37
фейкові новини
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків, маніпуляцій та "вкидів" від Росії за 24 березня
03:25
Андрій Павелко
Пропоную розглянути можливість подачі спільної заявки на проведення ЧС з футболу в Україні та Великобританії, - президент УАФ
03:03
Лукашенко
Австралія запровадила санкції проти Лукашенка та 22 російських пропагандистів
02:31
Ірина Верещук
Ми знайдемо кожного російського військового. Не думайте, що ваші прізвища нам не відомі, - Верещук
02:03
Сон
Центр протидії дезінформації дав пораду українцям: як боротись з безсонням
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV