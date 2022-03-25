ЄС зобов'язався створити Трастовий фонд солідарності з Україною для відбудови після війни

Про це йдеться у пресрелізі Європейської Ради.



"Беручи до уваги руйнування та величезні втрати, завдані Україні внаслідок російської військової агресії, ЄС зобов’язується надавати підтримку українському уряду в його негайних потребах і, як тільки російський наступ припиниться, у відбудові демократичної України. З цією метою Європейська Рада погоджується створити Трастовий фонд солідарності в Україні та запрошує своїх міжнародних партнерів до участі та закликає розпочати підготовку без зволікання", - йдеться у заяві.



Європейська Рада закликала своєчасно організувати міжнародну конференцію для збору фінансування в рамках Трастового фонду солідарності України. Крім цього, ЄС звернувся до Єврокомісії з проханням продовжувати надавати технічну допомогу, щоб допомогти Україні здійснити необхідні реформи.



Також Європейська Рада закликала РФ терміново гарантувати безпечний прохід цивільним особам, які перебувають у всіх інших зонах бойових дій, негайно звільнити всіх заручників, забезпечити безперебійний гуманітарний доступ та створити гуманітарні коридори.

Раніше кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк повідомляв, що лідери ЄС планують обговорити створення Фонду солідарності з Україною.