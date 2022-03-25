ЄС зобов'язався створити Трастовий фонд солідарності з Україною для відбудови після війни
Лідери ЄС погодилися створити Трастовий фонд солідарності з Україною для відбудови країни після війни
Про це йдеться у пресрелізі Європейської Ради.
"Беручи до уваги руйнування та величезні втрати, завдані Україні внаслідок російської військової агресії, ЄС зобов’язується надавати підтримку українському уряду в його негайних потребах і, як тільки російський наступ припиниться, у відбудові демократичної України. З цією метою Європейська Рада погоджується створити Трастовий фонд солідарності в Україні та запрошує своїх міжнародних партнерів до участі та закликає розпочати підготовку без зволікання", - йдеться у заяві.
Європейська Рада закликала своєчасно організувати міжнародну конференцію для збору фінансування в рамках Трастового фонду солідарності України. Крім цього, ЄС звернувся до Єврокомісії з проханням продовжувати надавати технічну допомогу, щоб допомогти Україні здійснити необхідні реформи.
Також Європейська Рада закликала РФ терміново гарантувати безпечний прохід цивільним особам, які перебувають у всіх інших зонах бойових дій, негайно звільнити всіх заручників, забезпечити безперебійний гуманітарний доступ та створити гуманітарні коридори.
- Раніше кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк повідомляв, що лідери ЄС планують обговорити створення Фонду солідарності з Україною.
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