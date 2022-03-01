ЄСПЛ наказав Росії зупинити удари по цивільній інфраструктурі

Текст рішення є в розпорядженні видання ЄП.



"Суд бере до уваги поточні військові дії і вважає, що вони створюють реальну та постійну загрозу серйозних порушень конвенційних прав цивільного населення, зокрема, відповідно до статей 2, 3 та 8 Конвенції", - йдеться у рішенні.

"З метою запобігання таким порушенням та відповідно до статті 39 Регламенту суд постановляє, в інтересах сторін та належного ведення розгляду наказати уряду Росії утримуватися від військових нападів на цивільне населення та цивільні об'єкти, у тому числі житлові приміщення, автомобілі екстрених служб та інші особливо цивільні об'єкти, що охороняються, такі як школи та лікарні, а також негайно забезпечити безпеку медичних установ, особового складу та аварійно-рятувальних служб у межах атакованої або обложеної російськими військами території", - заявили в ЄСПЛ.



