Еспресо презентує серіал Ukraїner "Деокупація. Експедиція звільненими регіонами"
З 25 лютого, щосуботи об 11:00 з повтором о 23.20 телеканал Еспресо демонструватиме серіал Ukraїner "Деокупація. Експедиція звільненими регіонами" про життя деокупованих населених пунктів України
Документальний цикл Богдана Логвиненка, Миколи Носка та Катерини Пілюгіної – це поїздки в міста й села деокупованих регіонів. Автори фільму спілкуються з місцевими про життя в окупації та їхній опір загарбникам – і фіксують унікальні історії на відео. Станом на зараз команда реалізувала вже 20 серій репортажів з Полісся, Сіверщини, Слобожанщини, Донеччини й Таврії.
Автори циклу говорять: "Деокупація" — емоційно найскладніша експедиція, але ми розуміємо, наскільки цінно фіксувати все саме зараз. Команда Ukraїner системно висвітлює побут і спротив українців під час російсько-української війни. Продовжуватимемо документувати життя деокупованих населених пунктів і у 2023 році. Плануємо таку експедицію і у Крим".
Нагадаємо, Ukraїner - це одна з найбільших волонтерських медіаорганізацій в Україні, яка об’єднує понад 700 волонтерів. До 24 лютого 2022 року Ukraїner був медіамайданчиком з унікальними історіями, відео- та фотоконтентом про українські історичні регіони, а також про розвиток нашого суспільства - втілення реформ, збереження спадщини та історичної памʼяті. З 24 лютого 2022 року медіа почало мовити про війну та подолання катастроф, спричинених окупаційними військами. Наймасштабніший відтоді проєкт – серіал "Деокупація", який у листопаді "Деокупація" опинився серед номінантів на Шевченківську премію 2023 року у категорії "Публіцистика, журналістика", а згодом потрапив у шортлист цієї премії.
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