Еспресо увійшло до Білого списку найякісніших онлайн-медіа

Про це повідомляє Інститут масової інформації.

До Білого списку найякісніших онлайн-медіа ввійшли такі редакції: Суспільне, Громадське, "Ліга", "Українська правда", Укрінформ, Радіо Свобода, "Дзеркало тижня", НВ, "Еспресо" та "Бабель".

Такими є результати чергового витка двоетапного глибинного моніторингу онлайн-медіа, який Інститут масової інформації проводить раз на пів року.

“До переліку доєдналося відразу три нових медіа: НВ, "Еспресо" та "Бабель". На першому етапі дослідження 50 популярних українських онлайн-медіа, відібраних на основі даних попередніх моніторингів ІМІ, SimilarWeb та Gemius, оцінювалися на предмет наявності маніпуляцій, фейків, чорного піару. На другому етапі дослідження медіа, які пройшли перший етап, аналізувалися за такими критеріями: стандарти балансу, достовірності та відокремлення фактів від коментарів, наявність на ресурсах джинси, сексизму та мови ворожнечі, а також на предмет прозорості – наявності на сайті контактів, редакційних політик, фінансової прозорості”, - йдеться у повідомленні.





За результатами аналізу, рівень дотримання професійних стандартів на ресурсах, які ввійшли до Білого списку, в середньому становить близько 96%. У центральній стрічці новин на цих сайтах не виявлено джинси (хоча траплялися матеріали з неналежним маркуванням), мови ворожнечі, сексизму та фейків.

На ідею аналізу Інститут масової інформації наштовхнули подібні міжнародні ініціативи UnitedforNews, TheJournalismTrustInitiative та команда Internews Network.