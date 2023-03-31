Еспресо увійшло до переліку найякісніших і відповідальних українських онлайн-медіа, — моніторинг ІМІ
До Списку найякісніших і відповідальних українських онлайн-медіа, який підготували експерти ІМІ на основі моніторингових досліджень, увійшла низка редакцій, серед яких - Еспресо
Такими є результати двоетапного глибинного моніторингу онлайн-медіа, який Інститут масової інформації провів у лютому-березні 2023 року.
До переліку також увійшли такі онлайн-медіа: Суспільне, Громадське, Ліга, Українська правда, Укрінформ, Дзеркало тижня, Бабель, НВ.
Зазначається, що на першому етапі дослідження 50 популярних українських онлайн-медіа, дібраних на основі даних попередніх моніторингів ІМІ, SimilarWeb та Gemius, оцінювалися на предмет наявності маніпуляцій, фейків, мови ворожнечі, чорного піару, порушень етики, наявності матеріалів з ознаками замовлення.
На другому етапі дослідження медіа, які пройшли перший етап, аналізувалися за такими критеріями: дотримання стандартів балансу, достовірності та відокремлення фактів від коментарів, а також на предмет прозорості.
За результатами аналізу, рівень дотримання професійних стандартів на ресурсах, які ввійшли до Білого списку, в середньому становить близько 95%.
- 30 березня стало відомо, що Держдепартамент США вважає українські ЗМІ лише "частково вільними".
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