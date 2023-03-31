Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Суспільство Еспресо увійшло до переліку найякісніших і відповідальних українських онлайн-медіа, — моніторинг ІМІ

Еспресо увійшло до переліку найякісніших і відповідальних українських онлайн-медіа, — моніторинг ІМІ

31 березня, 2023 п'ятниця
12:34
Суспільство Військова журналістика

До Списку найякісніших і відповідальних українських онлайн-медіа, який підготували експерти ІМІ на основі моніторингових досліджень, увійшла низка редакцій, серед яких - Еспресо

Такими є результати двоетапного глибинного моніторингу онлайн-медіа, який Інститут масової інформації провів у лютому-березні 2023 року.

До переліку також увійшли такі онлайн-медіа: Суспільне, Громадське, Ліга, Українська правда, Укрінформ, Дзеркало тижня, Бабель, НВ.

                                                            

Зазначається, що на першому етапі дослідження 50 популярних українських онлайн-медіа, дібраних на основі даних попередніх моніторингів ІМІ, SimilarWeb та Gemius, оцінювалися на предмет наявності маніпуляцій, фейків, мови ворожнечі, чорного піару, порушень етики, наявності матеріалів з ознаками замовлення. 

На другому етапі дослідження медіа, які пройшли перший етап, аналізувалися за такими критеріями: дотримання стандартів балансу, достовірності та відокремлення фактів від коментарів, а також на предмет прозорості. 

За результатами аналізу, рівень дотримання професійних стандартів на ресурсах, які ввійшли до Білого списку, в середньому становить близько 95%. 

  • 30 березня стало відомо, що Держдепартамент США вважає українські ЗМІ лише "частково вільними".
Україна
Читайте також:
Андрій Лунін
29 березня, 2023 середа
Лунін прийняв остаточне рішення стосовно свого майбутнього в "Реалі", - Marca
F-16
30 березня, 2023 четвер
Винищувачі F-16 для України вже готові в Нідерландах, - польський політик Чех
Василь Ломаченко
29 березня, 2023 середа
Ломаченко зробив амбітну заяву перед боєм за титул абсолютного чемпіона світу
Київ
+7°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.5
    Купівля 37.5
    Продаж 38.28
  • EUR
    Купівля 40.42
    Продаж 41.2
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, п'ятниця
31 березня
13:29
У Німеччині запрацював український "Паспортний сервіс", поки у тестовому режимі
13:15
знищення ворожого танка артилерією
Українські воїни ліквідували 17 росіян, станцію РЕБ, пункт управління дронами і танк, - ОК "Південь"
13:15
Оновлено
Олександр Лукашенко
Лукашенко закликав припинити бойові дії в Україні. У Кремлі планують обговорити його пропозицію
13:03
Ілон Маск
Ілон Маск планує відвідати Китай і зустрітися з прем'єр-міністром Лі Цяном, - Reuters
12:50
Твердження Росії про українську "брудну бомбу" - абсурдні, - Столтенберг
Фінляндія стане членом НАТО у найближчі дні, - Столтенберг
12:30
На Херсонщині на міні підірвалися енергетики
На Херсонщині на міні підірвалися енергетики: двоє загинули
12:28
Бабич Роман
Врятував життя понад 600 військовим і загинув, рятуючи побратимів. На сайті президента опублікована петиція про присвоєння Бабичу Роману звання Героя України
12:15
Буча автівки
Генпрокуроратура опублікувала статистику воєнних злочинів у Бучі
12:14
Сі Цзіньпін і Зеленський
У Китаї не виключають можливість зустрічі Сі Цзіньпіна і Зеленського, - Financial Times
12:07
евакуація
Не тільки Бахмут: у Донецькій ОВА припустили примусову евакуацію з 13 громад
12:07
OPINION
Олексій Голобуцький
Знакова зустріч пані посла США та очільника СБУ: Служба переходить на стандарти НАТО
11:55
Заступниця міністра оборони Ганна Маляр
Маляр про штурм росіянами Бахмута: Втрати ворога не виправдовують себе
11:50
Сергій Шахов
ВАКС оголосив у розшук нардепа Шахова, який переховується за недекларування майна на 88 млн грн
11:47
Ексклюзив
Єдині новини
Потенціал єдиного телемарафону потроху вичерпується, - медіаменеджерка Остапа
11:42
Японія обмежила експорт обладнання для виробництва мікрочипів у Китаї
11:37
Комісію Мінкульту знову не пустили до Києво-Печерської Лаври
11:17
Прем'єри Словаччини, Словенії та Хорватії прибули на український саміт з нагоди звільнення Бучі
11:11
Михайло Подоляк
Подоляк про список "недружніх" до РФ країн: Кремль вважає, що уряд Орбана не дуже якісно стоїть на колінах
10:51
Укрпошта випустила марку до річниці деокупації Бучі, Ірпеня та Гостомеля
10:50
Михайло Подоляк
Подоляк назвав МАГАТЕ неефективним і некомпетентним через неможливість вирішити проблему з окупованою ЗАЕС
10:45
Огляд
Захмарні статки та, ймовірно, фіктивне розлучення: за які заслуги Павла Горбасенка переобрали головою Господарського суду Київської області
10:35
Києво-Печерська лавра
В УПЦ МП заявили, що храми Лаври опечатувати приїде комісія з "радикалами": просять вірян не піддаватися на "провокації"
10:35
Віктор Орбан
Орбан вважає, що країни ЄС близькі до того, аби відправляти миротворчий контингент до України
10:19
суд
Суд арештував нерухомість збанкрутілого банку на понад 360 млн грн
10:17
електроенергія
У Міненерго попередили про можливі відключення електроенергії на Харківщині та Житомирщині
10:16
Єнс Столтенберг
Швеція ще може стати членом НАТО до липня, - Столтенберг
10:07
OPINION
Ігор Тишкевич
Ймовірність того, що ядерний шантаж Путіна спрацює, невелика
09:55
Сумщина обстріли 14 листопада
Ситуація на прикордонні: уночі ворог обстріляв дві громади Сумщини
09:55
долар євро валюта обмін
Курс валют в Україні на 31 березня: скільки просять за долар та євро
09:53
Трамп
"Політичне переслідування та втручання у вибори на найвищому рівні": Трамп відреагував на кримінальні звинувачення
09:46
Буча
Зеленський про річницю звільнення Бучі: ніколи не пробачимо 33 дні окупації, понад 1400 смертей і 9 тис. російських воєнних злочинів
09:41
крилата ракта "Калібр"
Вибухи на залізничних шляхах у Джанкої обмежили кількість "калібрів" у Чорному морі, - Гуменюк
09:40
Оновлено
У храмі в Індії унаслідок провалу підлоги щонайменше 35 людей загинуло
09:30
Рафаель Гроссі МАГАТЕ
Голова МАГАТЕ після візиту на ЗАЕС може поїхати до РФ для переговорів
09:15
російські військові окупанти
У РФ заявили, що не планують нової мобілізації: "вистачає добровольців"
08:48
Оновлено
Харків
Росіяни випустили по Харкову 9 ракет: пошкоджені об'єкт інфраструктури та будинки, є поранені
08:41
ЗСУ за добу знищили 460 російських окупантів, 9 дронів і 5 танків, - Генштаб
08:40
Патрік Райдер
У Пентагоні не бачать ознак передачі КНДР додаткового озброєння Росії
08:29
За добу російські війська убили мирного жителя Бахмута, в області поранені 6 людей
08:19
санкції проти Росії
Японія запровадила новий пакет санкцій проти Росії, який забороняє експорт компонентів для авіації
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV