Такими є результати двоетапного глибинного моніторингу онлайн-медіа, який Інститут масової інформації провів у лютому-березні 2023 року.

До переліку також увійшли такі онлайн-медіа: Суспільне, Громадське, Ліга, Українська правда, Укрінформ, Дзеркало тижня, Бабель, НВ.

Зазначається, що на першому етапі дослідження 50 популярних українських онлайн-медіа, дібраних на основі даних попередніх моніторингів ІМІ, SimilarWeb та Gemius, оцінювалися на предмет наявності маніпуляцій, фейків, мови ворожнечі, чорного піару, порушень етики, наявності матеріалів з ознаками замовлення.

На другому етапі дослідження медіа, які пройшли перший етап, аналізувалися за такими критеріями: дотримання стандартів балансу, достовірності та відокремлення фактів від коментарів, а також на предмет прозорості.

За результатами аналізу, рівень дотримання професійних стандартів на ресурсах, які ввійшли до Білого списку, в середньому становить близько 95%.