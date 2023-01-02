Еспресо знайомиться з глядачами та читачами
На початку року команда Еспресо створила форму опитування, яка допоможе краще познайомитися з глядацькою та читацькою аудиторією
"Дорогі друзі! Ми хотіли б з Вами краще познайомитись. Якщо Ви читаєте або дивитесь Еспресо, заповніть, будь ласка, цю форму. Це займе всього 5 хвилин вашого часу. Будьмо знайомі!” - йдеться у зверненні.
Щоб заповнити форму знайомства потрібно перейти за посиланням або сканувати QR-код.
Наприкінці січня серед всіх учасників опитування буде розіграно цінні призи від Еспресо.
Будьмо знайомі!
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