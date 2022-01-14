Естонія засуджує хакерську атаку на Україну, - прем'єрка
Прем’єрка Естонії Кая Каллас засудила кібератаку на сайти українських держустанов
Про це вона написала у Twitter.
"Ми рішуче засуджуємо нещодавні кібератаки проти України, які викликають особливе занепокоєння в нинішній безпековій ситуації. Тих, хто стоїть за цим, потрібно притягнути до відповідальності", - зазначила Каллас.
Вона додала, що Естонія допомагає Україні у зв’язку з цією атакою та загалом з метою підвищення її можливостей у сфері кібербезпеки.
- Нагадаємо, в Україні в ніч з 13 на 14 січня 2022 року відбулася глобальна хакерська атака на сайти уряду
- У Держспецзв'язку заявили, що під час кібератаки витоку персональних даних не було.
- Голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель засудив кібератаки проти сайтів українських держустанов та заявив, що комітет ЄС з питань політики та безпеки і кіберпідрозділи зустрінуться, щоб обговорити варіанти допомоги Україні.
- Заступник голови Держспецзв'язку Віктор Жора назвав кібератаку на сайти українських державних установ найпотужнішою за 4 роки.
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