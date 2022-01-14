Естонія засуджує хакерську атаку на Україну, - прем'єрка

Про це вона написала у Twitter.



"Ми рішуче засуджуємо нещодавні кібератаки проти України, які викликають особливе занепокоєння в нинішній безпековій ситуації. Тих, хто стоїть за цим, потрібно притягнути до відповідальності", - зазначила Каллас.



Вона додала, що Естонія допомагає Україні у зв’язку з цією атакою та загалом з метою підвищення її можливостей у сфері кібербезпеки.

We strongly condemn the recent cyber-attacks against #Ukraine, which are especially worrying in the current security situation. Those behind will need to be brought to justice. ???????? helps ???????? in connection to this attack & in general to increase their cyber security capabilities. — Kaja Kallas (@kajakallas) January 14, 2022