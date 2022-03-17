Евакуація на авто до Запоріжжя займає весь день, - мешканець Маріуполя

Про це він повідомив в ефірі Еспресо.TV.



“Моя історія не така трагічна, як вона виглядає сьогодні. Адже місто Маріуполь повністю в облозі. Маємо трішки хороших новин. Зокрема, що вже другий день поспіль люди намагаються покинути місто на приватних авто. На жаль, той гуманітарний коридор, який було обіцяно, не доїхав до міста. Тому люди на свій страх та ризик залишають Маріуполь самотужки.Саме зараз моя сестра з своєю сім’єю ще там та намагаються покинути місто. Я дуже хвилююсь як пройде їхня дорога.” - розповів Кирило



Вишняков додав, що вся дорога від Маріуполя до Запоріжжя займає майже весь день. За його словами, інколи люди залишаються в Бердянську та Токмаку.



“В Маріуполі залишатися просто неможливо і небезпечно. Вчора вони нанесли удар в саме серце Маріуполя. Це Драматичний театр. Там переховувались близько 1000 людей, доля яких зараз невідома. Ми вважали, що після удару по пологовому будинку гірше вже не буде нічого, але російські окупанти стають ще жорстокішими.” - додав Вишняков

Нагадаємо, 15 березня з Маріуполя гуманітарним коридором на приватних авто виїхало майже 20 000 людей, - Кирило Тимошенко

Зробіть так, щоб Маріуполь був на устах всього світу, не дайте його поховати під руїнами, - заступник командира полку АЗОВ.

16 березня о 15:53 повідомлялось, що 4329 маріупольців, серед яких 1033 дитини, вже у Запоріжжі.

Очільник Запорізької ОВА Олександр Старух повідомив, що Запоріжжя має потенціал і запаси їжі для прийому понад 30 тис. переселенців через війну РФ проти Україну

16 березня російські окупанти "градом" обстріляли колону цивільних, які евакуйовувалися з Маріуполя.