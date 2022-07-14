Євро послаблюється зі зрозумілих причин, - заступник голови Ради Нацбанку
Василь Фурман, заступник Голови Ради НБУ, вважає, що європейський центральний банк має достатньо м'яку позицію на фоні жорсткої позиції федеральної резервної системи
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Причини послаблення євро достатньо зрозумілі. Це рецесія, тобто незначне зростання економіки Євросоюзу та проблеми на ринку енергоресурсів у зв'язку з війною в Україні та агресивною позицією Росії на ринку енергоресурсів, а також достатньо м'яка позиція європейського центрального банку. А зростання долара відбувається, тому що жорстка позиція федеральної резервної системи, вони швидко збільшують свою облікову ставку і далі будуть її збільшувати, до того ж значне зростання дохідності фінансових активів у доларах", - пояснив Василь Фурман.
Фурман зазначив, що кращі перспективи в американської економіки, яка швидше буде зростати у цьому році.
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