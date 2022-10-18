Про це повідомляє ВВС.

Національні мовники Чорногорії та Північної Македонії заявили, що відмовляються від участі у Євробаченні-2023. Таке рішення повʼязане зі збільшенням розміру внеску для участі. Зазначається, що мовники сплачують внесок за участь у конкурсі, сума якого залежить від розміру країни.

Наступного року мовників деяких країн просять заплатити більше, що повʼязане із забороною брати участь у конкурсі Росії. Росія була великим фінансовим вкладником, сплачуючи найбільші внески. Країну було виключено з цьогорічного конкурсу через вторгнення в Україну.

"Крім значних витрат на реєстраційні збори, а також витрати на перебування у Великій Британії, ми також зіткнулися з відсутністю інтересу з боку спонсорів, тому ми вирішили спрямувати наявні ресурси на фінансування поточних і планованих національних проектів", - пояснив суспільний мовник Чорногорії RTCG.

Загальна сума внесків для участі у конкурсі становитиме приблизно 5 млн фунтів стерлінгів. Точну суму, яку сплатить кожен з учасників, не розголошуватимуть. Припускають, що з цієї ж причини можуть відмовитись ще кілька країн.

У заяві мовника Північної Македонії MRT йдеться, що "збільшення реєстраційного внеску за участь", а також енергетична криза в Північній Македонії змусили їх прийняти рішення відмовитись.

У Європейській мовній спілці заявили, що "прагнуть робити витрати на участь якомога доступнішими", а гонорари "розраховуються на основі кількості країн-конкурсантів" та з урахуванням "відносного розміру і фінансового стану країни-члена".

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