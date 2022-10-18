Євробачення-2023: дві країни відмовились від участі через виключення Росії
Чорногорія та Північна Македонія не братимуть участь у пісенному конкурсі наступного року через збільшення вартості внеску для учасників, що повʼязано з виключенням Росії з Євробачення
Про це повідомляє ВВС.
Національні мовники Чорногорії та Північної Македонії заявили, що відмовляються від участі у Євробаченні-2023. Таке рішення повʼязане зі збільшенням розміру внеску для участі. Зазначається, що мовники сплачують внесок за участь у конкурсі, сума якого залежить від розміру країни.
Наступного року мовників деяких країн просять заплатити більше, що повʼязане із забороною брати участь у конкурсі Росії. Росія була великим фінансовим вкладником, сплачуючи найбільші внески. Країну було виключено з цьогорічного конкурсу через вторгнення в Україну.
"Крім значних витрат на реєстраційні збори, а також витрати на перебування у Великій Британії, ми також зіткнулися з відсутністю інтересу з боку спонсорів, тому ми вирішили спрямувати наявні ресурси на фінансування поточних і планованих національних проектів", - пояснив суспільний мовник Чорногорії RTCG.
Загальна сума внесків для участі у конкурсі становитиме приблизно 5 млн фунтів стерлінгів. Точну суму, яку сплатить кожен з учасників, не розголошуватимуть. Припускають, що з цієї ж причини можуть відмовитись ще кілька країн.
У заяві мовника Північної Македонії MRT йдеться, що "збільшення реєстраційного внеску за участь", а також енергетична криза в Північній Македонії змусили їх прийняти рішення відмовитись.
У Європейській мовній спілці заявили, що "прагнуть робити витрати на участь якомога доступнішими", а гонорари "розраховуються на основі кількості країн-конкурсантів" та з урахуванням "відносного розміру і фінансового стану країни-члена".
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