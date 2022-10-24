Про це повідомили в Instagram "Суспільне.Євробачення".

Фінал Нацвідбору має відбутися 17 грудня у Києві. Зазначається, що для безпеки учасників та команди подія відбудеться в укритті.

Виробництвом телеверсії фіналу Національного відбору на пісенний конкурс займатиметься переможець мистецького конкурсу ТОВ "Старлайт продакшн".

Повідомляється, що "Старлайт продакшн" має забезпечити

- сценічне рішення, режисерське бачення;

- проведення репетицій;

- передачу прямоефірного сигналу на телеканали Суспільного мовлення.

15 жовтня "Суспільне" завершило приймати заявки на участь у національному відборі Євробачення-2023, отримавши понад 300 пісень.

Кіпр став першою країною, яка оголосила свого представника, що поїде на Євробачення до Великої Британії.

Конкурс "Євробачення-2023" мав відбутися в Україні, адже Kalush Orchestra здобули перемогу у пісенному конкурсі цього року. Утім через російську війну на території України Європейська мовна спілка передала право на проведення конкурсу Великій Британії.

"Євробачення-2023" від імені України відбудеться в Ліверпулі. Перший півфінал відбудеться на "Ліверпуль-арені" 9 травня, другий - 11 травня, а гранд-фінал - 13 травня.

Росію від участі в конкурсі відсторонили через вторгнення в Україну.

Чорногорія та Північна Македонія не братимуть участь у пісенному конкурсі наступного року через збільшення вартості внеску для учасників, що повʼязано з виключенням Росії з Євробачення.

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