"Євробачення-2023": стало відомо, де і коли відбудеться фінал Нацвідбору
Національний відбір "Євробачення-2023", під час якого оберуть учасника від України, який поїде до Ліверпуля, відбудеться 17 грудня цього року
Про це повідомили в Instagram "Суспільне.Євробачення".
Фінал Нацвідбору має відбутися 17 грудня у Києві. Зазначається, що для безпеки учасників та команди подія відбудеться в укритті.
Виробництвом телеверсії фіналу Національного відбору на пісенний конкурс займатиметься переможець мистецького конкурсу ТОВ "Старлайт продакшн".
Повідомляється, що "Старлайт продакшн" має забезпечити
- сценічне рішення, режисерське бачення;
- проведення репетицій;
- передачу прямоефірного сигналу на телеканали Суспільного мовлення.
- 15 жовтня "Суспільне" завершило приймати заявки на участь у національному відборі Євробачення-2023, отримавши понад 300 пісень.
- Кіпр став першою країною, яка оголосила свого представника, що поїде на Євробачення до Великої Британії.
- Конкурс "Євробачення-2023" мав відбутися в Україні, адже Kalush Orchestra здобули перемогу у пісенному конкурсі цього року. Утім через російську війну на території України Європейська мовна спілка передала право на проведення конкурсу Великій Британії.
- "Євробачення-2023" від імені України відбудеться в Ліверпулі. Перший півфінал відбудеться на "Ліверпуль-арені" 9 травня, другий - 11 травня, а гранд-фінал - 13 травня.
- Росію від участі в конкурсі відсторонили через вторгнення в Україну.
- Чорногорія та Північна Македонія не братимуть участь у пісенному конкурсі наступного року через збільшення вартості внеску для учасників, що повʼязано з виключенням Росії з Євробачення.
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