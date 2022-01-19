Євродепутат Вітольд Ващиковський закликав українську владу припинити вибіркове правосуддя проти Порошенка, - заява

Про це передає Еспресо.TV.



"Це сталося в критичний момент для України, оскільки країна зіткнулася з черговою серйозною загрозою подальшої ескалації російської агресії, про що свідчить військове нарощування російських військ уздовж її кордонів", - йдеться у заяві Ващиковського.



"ЄС та його держави-члени мають продемонструвати свою непохитну підтримку територіальної цілісності та суверенітету України. Ми повинні підтримувати всі зусилля, необхідні для розбудови стійкості в українському суспільстві через зміцнення економіки та обороноздатності України, а також допомогти їй у зміцненні засад урядування та демократичної політичної культури. Європейський парламент визнав європейські прагнення України та відданість Києва правам людини, демократії та повазі основних свобод. Парламент також визнав прогрес і результати, які вже були досягнуті завдяки імплементації Угоди про асоціацію та успіху Поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі", - нагадав євродепутат.



"Стратегічне партнерство між ЄС та Україною ґрунтується на спільних цінностях і прагненні підтримувати якнайвищий рівень міжнародних стандартів. Тому ми очікуємо, що українська влада буде проводити всі провадження з дотриманням цих цінностей і стандартів, серед яких прозорість судових процедур, належний процес, незалежність і неупередженість судової влади. Україні необхідно покласти край триваючому замкненому колу вибіркового правосуддя, яке використовується проти її колишніх лідерів. Без внутрішньополітичної стабільності нація не зможе протистояти загрозам з боку Росії", - переконаний Ващиковський.



"Ми переконані, що ослаблення злагоди та стійкості українського суспільства зіграє лише на руку тим, хто прагне послабити та підірвати його розколами, гібридними атаками, дезінформацією, відкритими військовими загрозами та військовою агресією. Ми щиро сподіваємося, що Україна зможе уникнути токсичної політичної поляризації та внутрішньополітичної боротьби, а також зможе зберегти свою єдність та вирішити протистояти будь-яким подальшим загрозам та гібридним атакам, спрямованим проти неї з боку Путінської Росії", - пише депутат Європарламенту.



"Існує життєво важлива і нагальна потреба, щоб Європейський Союз та його держави-члени продемонстрували солідарність з Україною, нашим стратегічним партнером. Перед обличчям екзистенційної загрози українська політична еліта має проявити єдність. Європейський парламент підтримує Україну і закликає її владу не сіяти розкол у той час, коли національна безпека країни знаходиться під загрозою", - йдеться у заяві.







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