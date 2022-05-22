Єврокомісія вважає, що Путін навряд зупинить постачання газу великим клієнтам із ЄС, - віцепрезидент Тіммерманс
Напавши на Україну, Росія опинилася у фінансово-торговій ізоляції, але навряд зможе зупинити постачання газу до ЄС
Про це в ефірі суспільного мовлення Нідерландів заявив віцепрезидент комісії Франс Тіммерманс.
"Таке рішення нашкодить Путіну, адже оплата за газ - останнє джерело доходу для Росії", - заяви він.
Саме тому наразі Путін тисне лише на малих клієнтів.
- Нагадаємо, 27 квітня російський "Газпром" призупинив постачання газу до Польщі та Болгарії. Водночас ЄС готується до такого сценарію, диверсифікуючи свій енергетичний портфель.
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