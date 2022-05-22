Єврокомісія вважає, що Путін навряд зупинить постачання газу великим клієнтам із ЄС, - віцепрезидент Тіммерманс

Про це в ефірі суспільного мовлення Нідерландів заявив віцепрезидент комісії Франс Тіммерманс.



"Таке рішення нашкодить Путіну, адже оплата за газ - останнє джерело доходу для Росії", - заяви він.

Саме тому наразі Путін тисне лише на малих клієнтів.

Нагадаємо, 27 квітня російський "Газпром" призупинив постачання газу до Польщі та Болгарії. Водночас ЄС готується до такого сценарію, диверсифікуючи свій енергетичний портфель.

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