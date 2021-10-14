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Євромільйони: 220 мільйонів євро, рекордний джекпот в цю п'ятницю, виграти приз онлайн можна з України

14 жовтня, 2021 четвер
10:03
Новини лотто

Десять тиражів поспіль, коли жоден з учасників не вгадав всю виграшну комбінацію цілком, і джекпот досяг рекордної позначки 220 мільйонів євро, тираж пройде в цю п'ятницю, 15 жовтня

Тиражі лотереї Euromillions проходять вже протягом декількох тижнів, і жоден з учасників все ще не зірвав джекпот ... До речі, за результатами останнього тиражу, який пройшов 12 жовтня, учасник з Греції зірвав другий приз лотереї, купивши офіційний білет Євромільйони на сайті TheLotter.net. Історія переможця буде опублікована на сайті після того, як він отримає свій приз в розмірі 1,315 мільйона євро!

Лотерея Євромільйони проведе наступний тираж в цю п'ятницю, в ході тиражу буде розіграно 220 мільйонів євро, і цей приз може дістатися цілком одному переможцю. Щоб встигнути взяти участь в цьому тиражі, вам потрібно встигнути купити білет до шостої вечора, і вибрати п'ять основних номера і два номери «лакі стар». Зробити це ви можете на сайті Thelotter.net, що пропонує українцям офіційні білети провідних світових лотерей. 

Лотерея Євромільйони (EuroMillions) проводиться вже п'ятнадцятий рік. За цей час вона міцно закріпилася як найбільша лотерея континенту і завоювала найбільшу популярність серед любителів лотерей з усього світу. Спочатку лотерея проводилася тільки у Франції, Іспанії та Великобританії, але в подальшому до них приєдналися ще кілька країн Європи, включаючи Австрію, Бельгію, Португалію і Швейцарію. Тиражі проводяться 2 рази на тиждень - по вівторках і п'ятницях.

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Наступний розіграш лотереї пройде в цю п'ятницю, о 20.45 за Парижем, і жителі України можуть спробувати зірвати джекпот нарівні з гравцями з будь-якої іншої країни світу. 

Ось як ви можете забезпечити вашу участь в найближчому тиражі:

  1. Створіть аккаунт на сайті theLotter.net

  2. Перейдіть на сторінку EuroMillions

  3. Відзначте ваші числа

  4. Підтвердіть і оплатіть замовлення

  5. Дочекайтеся тиражу і перевірте результати

Окремо відзначимо, що сервіс не бере комісій з виграшів. Джерелом його доходів є невелика націнка до вартості офіційного білета, яку клієнти платять при оформленні замовлення. Всі призи клієнтів виплачуються їм повністю (після зняття відповідних податків).

Приєднайтесь до постійно зростаючого списку переможців на сайті

Серед переможців на сайті є і переможці в лотерею Євромільйони. Наприклад, в липні 2019 південнокореєць Х.С.Л. розбагатів на € 1 млн. «Перш за все, я не міг повірити, що все відбувається наяву!» - розповів щасливець про свої відчуття після того, як отримав дзвінок з поздоровленнями від представника сервісу.

Х.С.Л. - не єдиний переможець на theLotter.net. Учасники з Панами, Англії, Іраку, України, Канади, Росії, Латвії, Азербайджану, Ель-Сальвадора і багатьох інших країн також вигравали вражаючі суми на сайті. 

€ 220-мільйонний приз Євромільйонів може бути зірваний в будь-який момент.

Купіть білети на Супертираж EuroMillions з України, і, можливо, пощастить саме вам!

Lotto Direct Limited управляє thelotter.net. Lotto Direct Limited ліцензований Управлінням з азартних ігор Мальти; Ліцензія MGA / CRP / 402/2017. Тільки 18+. Азартні ігри можуть бути шкідливими, якщо їх не контролювати. Будь ласка, грайте відповідально. За більш детальною інформацією перейдіть на www.rgf.org.mt



 
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