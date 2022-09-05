"Європа - не "Діснейленд" для прихильників терору": Зеленський про візові обмеження для росіян
Зеленський наголосив, що в новому санкційному пакеті повинні бути візові обмеження для громадян Росії, адже Європа - це не "Діснейленд" для прихильників терору
Про це глава держави заявив у власному зверненні.
"Обговорили нові санкційні кроки. Зокрема, вважаю, що у восьмому санкційному пакеті мають бути передбачені загальноєвропейські візові рішення щодо громадян Росії – такі, щоб ніхто з причетних до цієї війни не міг користуватися європейською гостинністю", - наголосив він.
Також Зеленський додав, що якщо громадяни Росії підтримують терор проти України, проти всієї Європи, мовчки спостерігають за геноцидом в Україні, то не повинні мати можливість використовувати Європу для розваг і веселощів.
"Це важлива моральна річ. Європа – це територія цінностей, а не "Діснейленд" для прихильників терору. І візові обмеження точно це продемонструють. Вільний світ має спонукати росіян до дій – до дій проти тих, хто розпочав цю війну", - підкреслив президент.
Він також заявив, що Україна неодноразово попереджала Європу, що збереження "нордстрімових" звʼязків з Росією буде проблемою, яка будь-якої миті може перетворитися на катастрофу. Саме так і сталося.
"Візова всеїдність стосовно громадян держави-агресора, фінансові зв’язки з Росією, енергозалежність від Росії – все це речі, які у Москві використовують проти Європи. І я вдячний тим європейським лідерам, які усвідомлюють рівень загрози. Дуже важливий аспект сьогоднішньої розмови з пані Урсулою фон дер Ляєн – це можливість Єврокомісії здійснити швидку оцінку, щойно ми виконаємо всі її рекомендації. Щодня працюємо для вступу України у ЄС!", - сказав Зеленський.
- 28 серпня видання Financial Times повідомило, що міністри закордонних справ країн Євросоюзу мають намір призупинити угоду про спрощений візовий режим з Росією.
- 31 серпня міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу заявив, що інші країни Євросоюзу визнають право сусідніх із Росією держав закрити свої кордони для громадян РФ.
- Польща, Литва, Латвія, Естонія та Фінляндія попередили Єврокомісію, що запровадять візові обмеження для росіян, незалежно від спільного рішення ЄС
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.43
Купівля 39.43Продаж 40.27
-
EUR
Купівля 39.29Продаж 40.31
- Актуальне
- Важливе