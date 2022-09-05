"Європа - не "Діснейленд" для прихильників терору": Зеленський про візові обмеження для росіян

Про це глава держави заявив у власному зверненні.

"Обговорили нові санкційні кроки. Зокрема, вважаю, що у восьмому санкційному пакеті мають бути передбачені загальноєвропейські візові рішення щодо громадян Росії – такі, щоб ніхто з причетних до цієї війни не міг користуватися європейською гостинністю", - наголосив він.

Також Зеленський додав, що якщо громадяни Росії підтримують терор проти України, проти всієї Європи, мовчки спостерігають за геноцидом в Україні, то не повинні мати можливість використовувати Європу для розваг і веселощів.

"Це важлива моральна річ. Європа – це територія цінностей, а не "Діснейленд" для прихильників терору. І візові обмеження точно це продемонструють. Вільний світ має спонукати росіян до дій – до дій проти тих, хто розпочав цю війну", - підкреслив президент.

Він також заявив, що Україна неодноразово попереджала Європу, що збереження "нордстрімових" звʼязків з Росією буде проблемою, яка будь-якої миті може перетворитися на катастрофу. Саме так і сталося.

"Візова всеїдність стосовно громадян держави-агресора, фінансові зв’язки з Росією, енергозалежність від Росії – все це речі, які у Москві використовують проти Європи. І я вдячний тим європейським лідерам, які усвідомлюють рівень загрози. Дуже важливий аспект сьогоднішньої розмови з пані Урсулою фон дер Ляєн – це можливість Єврокомісії здійснити швидку оцінку, щойно ми виконаємо всі її рекомендації. Щодня працюємо для вступу України у ЄС!", - сказав Зеленський.

28 серпня видання Financial Times повідомило, що міністри закордонних справ країн Євросоюзу мають намір призупинити угоду про спрощений візовий режим з Росією.

31 серпня міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу заявив, що інші країни Євросоюзу визнають право сусідніх із Росією держав закрити свої кордони для громадян РФ.

Польща, Литва, Латвія, Естонія та Фінляндія попередили Єврокомісію, що запровадять візові обмеження для росіян, незалежно від спільного рішення ЄС

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb