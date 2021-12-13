"Європейська Солідарність" ініціювала нагородження капітана і старшого сержанта, які зупинили ексзаступника Монастирського Гогілашвілі в зоні ООС
Нардепи ініціювали нагородження капітана Костянтина Васенкова і старшого сержанта Євгена Довгалюка, які зупинили автомобіль тодішнього заступника очільника МВС Олександра Гогілашвілі для перевірки документів
Про це повідомив п'ятий президент України Петро Порошенко у Facebook.
"Служба на блокпостах Донеччини непроста і, на жаль, невдячна. Поліцейським, серед яких і добровольці, доводиться боронити тут країну не лише від зовнішнього ворога, а й від осіб зі специфічним обличчям", - написав він.
Порошенко подякував поліцейським за службу.
Фракція "Європейська Солідарність" ініціювала нагородження капітана Костянтина Васенкова і старшого сержанта Євгена Довгалюка.
"Щоб ви знали, що ваша непроста служба має повну підтримку всього українського народу і нас", - сказав Порошенко, звертаючись до одного із поліцейських.
- Нагадаємо, на Донеччині поліцейські зупинили автомобіль Гогілашвілі для перевірки документів. Заступник міністра розлютився через це і почав погрожувати поліцейським і ображати їх, заявляючи, що вони "повинні знати в обличчя" заступників міністра.
- Відеозапис поведінки чиновника оприлюднив YouTube-канал "Остання крапля".
- Після розголосу і обурення суспільства Гогілашвілі вибачився за скандальну поведінку на блокпості в зоні ООС.
- 11 грудня міністр внутрішніх справ Денис Монастирський відсторонив Гогілашвілі від виконання обов'язків.
- Нардеп VIII скликання Борислав Береза оприлюднив дані про наявність у Гогілашвілі громадянства Росії.
- Президент Володимир Зеленський, у якого в Офісі працює дружина Гогілашвілі Марія Левченко, зажадав звільнення заступника міністра. Марія Левченко була однією з присутніх під час звіту очільника військової розвідки Василя Бурби Зеленському щодо підготовки затримання вагнерівців. Після цього звіту затримання вагнерівців було провалене.
- За деякий час після оприлюднення відео з Донеччини працівники поліції передали журналістам відеозапис іншого інциденту за участі Гогілашвілі: 24 листопада його автомобіль зупинили столичні поліцейські. Це розлютило посадовця, він почав ображати патрульних і запитувати, "чому вони не впізнали начальство".
- 13 грудня уряд звільнив Гогілашвілі з посади заступника міністра внутрішніх справ.
- Гогілашвілі внесли до бази "Миротворця".
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