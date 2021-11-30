Якби вибори до Верховної Ради проводилися наступної неділі, за партію "Європейська Солідарність" проголосували б 14,8% від усіх опитаних та 17,1% серед тих, хто визначився, йдеться в опитуванні Київського міжнародного інституту соціології.



Партія "Слуга народу" опустилась на друге місце, її рейтинги продовжують зниження. За неї готові голосувати 13% від усіх опитаних, або 15% серед тих, хто визначився.



В опитування, яке КМІС провів у жовтні 2021 року, за "ЄС" готові були голосувати 13,9% від усіх та 15,7% серед тих, хто визначився. За "Слугу народу" - 13,7% від усіх та 15,5% серед тих, хто визначився.



Інші партії мають такі рейтинги: "Батьківщина" - 11,5% від усіх опитаних, "Розумна політика" - 8,6%, ОПЖЗ – 8%, "Сила і Честь" - 5,8%, Українська стратегія Гройсмана – 5%, Радикальна партія Олега Ляшка – 4,7%, "Наші" - 4,6%. Решта політсил мають значно нижчі показники.



"Європейську Солідарність" більшість опитаних називають головною і реальною опозицією до влади – так думають 28,6% опитаних. ОПЗЖ - 23,2%, "Батьківщину" 17,8%, партію "Голос" 4,4% опитаних.







Всеукраїнське опитування "Соціально-політична ситуація в Україні" проводилося Київським міжнародним інститутом соціології у листопаді 2021 року. Опитування здійснювалося методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assisted telephone interviews, CATI). Польовий етап дослідження тривав з 26 до 29 листопада 2021 року. Загалом в рамках дослідження було проведено 1203 інтерв’ю. Статистична похибка вибірки не перевищує 3.2% для показників, близьких до 50%, 2.7% для показників, близьких до 25 або 75%, 2.1% для показників, близьких до 12 або 88%, 1.4% для показників, близьких до 5 або 95%, 0.7% для показників, близьких до 1 або 99%.