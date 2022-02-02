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"Європейська Солідарність" звернулась за підписними листами для позачергового засідання по Трухіну, – Герасимов

2 лютого, 2022 середа
13:00
Новини Артур Герасимов

Фракція "Європейська Солідарність" звернулась до керівництва Верховної Ради з вимогою надати підписні листи для проведення позачергового засідання щодо скандалу з депутатом Трухіним

Про це журналістам повідомив співголова фракції Артур Герасимов, пише пресслужба партії "ЄС".

"Я б спочатку хотів подякувати українським журналістам, завдяки яким вчора вся країна побачила брехливість, безпринципність і цинічне ставлення влади Зеленського до українського народу, до Української держави", – сказав Герасимов. 

"Щойно "Європейська Солідарність" звернулася до керівництва ВРУ з вимогою видати нам підписні листи для скликання позачергового засідання за фактами розслідування, по-перше, ДТП за участю Трухіна, по- друге, – злочинної бездіяльності правоохоронних органів у справі ДТП Трухіна. І по-третє – покривання цієї злочинної діяльності, покривання винних вищими посадовими особами держави і керівництвом правоохоронних органів", – повідомив Артур Герасимов. 

"На це позачергове засідання ми б хотіли запросити не тільки Генпрокурора, очільника ДБР, якому немає жодної довіри ні в суспільстві, ні у парламентарів, ні у правоохоронних органів. Не тільки очільника МВС, не тільки очільника Національної поліції, але також керівника НАБУ. Тому що як ми всі бачили, окрім ДТП ще мова йде про корупційні дії, коли намагалися хабарем підкупити поліцейських", – зауважив співголова фракції "Європейська Солідарність". 

"Не треба бути супераналітиком, щоб зрозуміти, що такі узгоджені дії Офісу Генерального прокурора, ДБР, МВС, Нацполіції по покриванню цього злочину неможливі без однієї людини в державі. Тому ми також будемо вимагати запросити на це засідання Зеленського", – зазначає Артур Герасимов.

Співголова фракції "Європейська Солідарність" також наголосив, що монобільшість намагається терміново переключити увагу зі скандалу з Трухіним. 

"Що стосується того, що зараз намагаються зробити "Слуги", це все окозамилювання і намагання переключити увагу на зовсім інші речі. Досить брехати, знімати серіали і "відосики", і переключати увагу людей з реальних проблем і з вашої брехливості та безпринципності", – говорить Герасимов. 

"Я звертаюся до керівництва правоохоронних органів захистити того поліцейського, якого зараз намагаються зробити винним в тому злочині, який скоїв депутат "Слуги народу", і в тому злочині покривання, яке скоїло керівництво правоохоронних органів разом з вищим керівництвом держави", – закликав Герасимов. 

"Європейська Солідарність" буде вимагати термінового створення тимчасової слідчої комісії по розслідуванню фактів злочинної бездіяльності правоохоронних органів і покривання вищими посадовими особами держави цих злочинів. Ми вже сьогодні зареєструємо постанову про відставку міністра внутрішніх справ пана Монастирського, бо коли камера поліцейського, яку він офіційно здає після своєї зміни з цими записами, більше півроку не може потрапити до слідства, ми розуміємо, що це не просто так", – резюмує Герасимов. 

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