Європейські політики нам не вірять: чим більше буде кадрів знищення українців, тим радикальніші будуть дії щодо Росії, – Голобуцький

Він розповів про це в етері Еспресо.TV.

“Президент України Володимир Зеленським цілком доречно виставляє претензії європейцям щодо недостатньої підтримки. Хоча всі ми розуміємо, чому так відбувається. Потрібно постійно бити на сумління європейців, не стільки політиків, як громадян. Ми бачимо, що останніми часом європейські політики запізнюються зі своєю реакцією”, – зазначив Голобуцький.

Політтехнолог наголосив, що незважаючи на запізнену реакцію європейських політиків, радикальні дії будуть вживатися упродовж найближчих тижнів чи місяців, але це не буде відбуватися упродовж днів, якби нам цього хотілося.

“Чим більше буде кадрів жахливого знищення українських міст і геноциду українського народу, тим більше європейці будуть вірити у те, що ця допомога буде потрібна не лише у прийомі біженців, чи зброї. Але і приймати серйозні рішення у загальноєвропейському безпековому план”, – зауважив Олексій Голобуцький.