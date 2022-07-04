Про це повідомила віце-президент ЄІБ Тереза Червінська під час конференції в швейцарському місті Лугано, де головною темою стало відновлення України після війни.

За її словами, щоб розширити пакет підтримки Україні, ЄІБ пропонує новий інструмент - трастовий фонд ЄС-Україна Gateway.

"Цей новий фонд також був розроблений ЄС. Через нього ми зможемо отримати додаткові внески від ЄС та нових партнерів на відбудову України після війни", - пояснила Червінська.

За її словами, це дозволить швидше відбудувати критичну інфраструктуру країни.

Новий трастовий фонд буде додатковим до існуючої платформи збору таких коштів.

"Ми вважаємо, що цей додатковий інструмент буде відігравати важливу роль у залученні фінансів", – додала вона.

Нагадаємо, на конференції в Лугано мають бути розроблені принципи, які стануть фундаментом для подальшого відновлення України.

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