Європейський суд повторив своє рішення. Росії знову заборонили обстрілювати цивільні об'єкти в Україні

Про це повідомила суддя ЄСПЛ від України Ганна Юдківська.

Рішення ухвалене у Страсбурзі у рамках так званого "правила 39", яке дозволяє ЄСПЛ ухвалювати тимчасові заходи за скаргами і давати термінові накази державам-учасницям.

"Суд сьогодні поширив застосування цих тимчасових заходів на запити приватних осіб, що потерпають від російського вторгнення: "тих, хто ховається в сховищах, домівках та інших спорудах, побоюючись за своє життя через триваючі бомбардування та обстріли, без або з обмеженим доступом до їжі, охорони здоров’я, води, каналізації, електроенергії та інших взаємопов’язаних послуг, необхідних для виживання, які потребують гуманітарної допомоги та безпечної евакуації", – йдеться в повідомленні.

На додаток, ЄСПЛ наказав від РФ гарантувати безпечний прохід гуманітарної допомоги.

Додамо, попри те, що Росія нині ігнорує накази міжнародних структур, винесені проти неї, наявність таких проміжних рішень спрощує юридичне та фінансове покарання РФ у майбутньому, поглиблюючи її вину.

Нагадаємо, ЄСПЛ 1 березня наказав Росії припинити атакувати цивільні об'єкти України.

МЗС України повідомили про наслідки для Росії невиконання вимоги ЄСПЛ припинити напади та бомбардування цивільних об'єктів в Україні.