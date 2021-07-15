Facebook планує виплатити $1 млрд до 2022 року користувачам, які створюють контент
Компанія Facebook планує виплатити $1 млрд до 2022 року користувачам, які створюють контент для Facebook і Instagram
Про це повідомляє CNBC, передає "Укрінформ".
"Ми хочемо створити найкращі платформи для мільйонів творців, щоб вони могли заробляти на життя. Тому ми створюємо нові програми, щоб інвестувати понад $1 млрд у винагороду авторам за відмінний контент, який вони створюють на Facebook і Instagram до 2022 року", - заявив Цукерберг.
Перша з програм буде заохочувати творців коротких відео в Reels для Instagram.
Протягом останніх декількох місяців Facebook розгорнув нові ініціативи щодо виплати грошей творцям, аби заохотити відомих користувачів соціальних мереж користуватися своїми сервісами.
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