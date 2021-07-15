Facebook планує виплатити $1 млрд до 2022 року користувачам, які створюють контент

Про це повідомляє CNBC, передає "Укрінформ".

"Ми хочемо створити найкращі платформи для мільйонів творців, щоб вони могли заробляти на життя. Тому ми створюємо нові програми, щоб інвестувати понад $1 млрд у винагороду авторам за відмінний контент, який вони створюють на Facebook і Instagram до 2022 року", - заявив Цукерберг.

Перша з програм буде заохочувати творців коротких відео в Reels для Instagram.



Протягом останніх декількох місяців Facebook розгорнув нові ініціативи щодо виплати грошей творцям, аби заохотити відомих користувачів соціальних мереж користуватися своїми сервісами.