Facebook планує змінити назву, - ЗМІ

Про це повідомляє The Verge.

За даними журналістів, Марк Цукерберг заявить про зміну назви компанії на щорічній конференції Connect 28 жовтня або навіть раніше. Однією з причин зміни назви може бути бажання Цукерберга створити "метавсесвіт", в якому люди зможуть взаємодіяти між собою за допомогою окулярів віртуальної реальності.

Офіційно в Facebook поки що не коментують чутки про зміну назви компанії. Крім однойменної соціальної мережі, корпорації Facebook належать Instagram і WhatsApp.