Facebook видалив пост посла України в Чехії з критикою тези про "один народ" з росіянами
Facebook видалила пост посла України в Чеській Республіці Євгена Перебийноса із критикою тези президента РФ Володимира Путіна про “один народ” з українцями
Про це він написав у Facebook.
“Видалили мій пост. Цікаво, яке слово з нього суперечить правилам і розпалює ненависть? Адже я нікого не назвав прямо. Але "вони" розуміють, що "вони" це "вони", - заявив Перебийніс.
Посол показав заблокований пост.
“Який одиннарод? Які брати? Судячи з того, як цілеспрямовано і холоднокровно вони нас знищували протягом кількох століть, то ми навіть не родичі. Родичів нормальні люди не вбивають”, - йшлося у ньому.
Згідно з поміткою соцмережі, допис порушує правила щодо заборони мови ворожнечі.
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