Facebook видалив пост посла України в Чехії з критикою тези про "один народ" з росіянами

Про це він написав у Facebook.

“Видалили мій пост. Цікаво, яке слово з нього суперечить правилам і розпалює ненависть? Адже я нікого не назвав прямо. Але "вони" розуміють, що "вони" це "вони", - заявив Перебийніс.

Посол показав заблокований пост.

“Який одиннарод? Які брати? Судячи з того, як цілеспрямовано і холоднокровно вони нас знищували протягом кількох століть, то ми навіть не родичі. Родичів нормальні люди не вбивають”, - йшлося у ньому.

Згідно з поміткою соцмережі, допис порушує правила щодо заборони мови ворожнечі.