Facebook заблокував допис командувача Повітряних сил ЗСУ через слова про "утилізацію російської нечисті"
Соціальна мережа facebook заблокувала допис командувача Повітряних сил ЗСУ Миколи Олещука із привітанням до Дня радіотехнічних військ
Про це Повітряні сили ЗСУ повідомляють у facebook.
"Фейсбук заблокував допис із вітанням командувача Повітряних Сил ЗСУ до Дня радіотехнічних військ. Агенти Московії тепер усюди", - написали у Повітряних силах.
Допис з'явився о 06:10, а о 10:30 уже був заблокований.
Згодом привітання було оприлюднене ще раз із кількома корективами. Формулювання "ефективної утилізації російської нечисті в повітрі" замінене на "утилізацію ворога", а фраза "здичавілого русского мира" на "руzzкого міра".
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