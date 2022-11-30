Про це Повітряні сили ЗСУ повідомляють у facebook.

"Фейсбук заблокував допис із вітанням командувача Повітряних Сил ЗСУ до Дня радіотехнічних військ. Агенти Московії тепер усюди", - написали у Повітряних силах.

Допис з'явився о 06:10, а о 10:30 уже був заблокований.

Згодом привітання було оприлюднене ще раз із кількома корективами. Формулювання "ефективної утилізації російської нечисті в повітрі" замінене на "утилізацію ворога", а фраза "здичавілого русского мира" на "руzzкого міра".

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb