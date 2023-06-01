Фахівці 20+ топових компаній розповіли про головні трансформації бренда під час війни на MRKTNG MRTH

Стратегіями адаптації маркетингу та креативу під час війни поділилися спеціалісти з FAVBET, "Київстар", "Нової пошти", ПУМБ, Kormotech та ще понад 15 великих компаній.

Як Big Data допомагає бізнесу зростати, розповів керівник проєктів з інноваційних рішень для бізнесу "Київстар" Сергій Верховцев. На прикладі кейсів компанії він показав, як великі дані можуть бути корисними для аналізу цільової аудиторії, пошуку нових клієнтів та побудови персональної комунікації з ними, а також для пошуку найкращих локацій.

керівник проєктів з інноваційних рішень для бізнесу "Київстар" Сергій Верховцев

"Сьогодні головний виклик для брендів — потрапити до укриття разом зі своїми клієнтами. В укритті ніхто не хоче бачити диверсантів. Бренду потрібно бути щирим, враховувати контекст та показувати споживачу, що він "свій"", — бренд-директор FAVBET Олександр Тарасов поділився лайфхаками, як адаптувати комунікацію бренда до нових реалій.

бренд-директор FAVBET Олександр Тарасов

Як задовольнити найбільш важливі очікування та потреби споживачів фінансової категорії у буремні військові часи, поділилася маркетинг-директорка ПУМБ Ксенія Сікорська, а інструментами побудови видатного клієнтського сервісу поділилася директорка з управління репутацією групи компаній "Нова пошта" Олена Плахова.

директорка з управління репутацією групи компаній "Нова пошта" Олена Плахова

Як соціальний маркетинг впливає на операційну діяльність бізнесу, у форматі панельної дискусії обговорили PR-директорка SOCAR Energy Ukraine Олена Осипчук, директорка з управління репутацією та КСВ Kormotech Катерина Ковалюк, керівник департаменту комунікацій, PR та GR Kernel Катерина Співакова та директорка з корпоративних комунікацій "Фармак" Євгенія Піддубна. Модераторка — Катерина Машевська, екс-керівниця проєкту MMR.

дискусійна панель

Фахівці дійшли висновку, що соціальний маркетинг потрібен для монетизації бізнесу, а фундаментом успішної комунікації з брендом є добробут співробітників.

Як маркетингу створювати додану цінність, коли ринок упав у 10 разів, поділився СМО "Ковальська" Володимир Соболев. Спікер розповів, що до війни обсяг ринку бетону був 500 тис. кубічних метрів, а з війною упав до 46 тис.

"Сервіс для бетону — неочевидна перевага. Ми захотіли стати компанією, яка знижує рівень стресу клієнта у його великому ланцюжку постачань, і поставили завдання підтягнути сервіси. Про зміни важливо комунікувати: що більше ви це робите, то більшою є ваша частка голосу, а затим і частка ринку".

Про вплив маркетингу на вартість компанії на фондовому ринку розповів автор і лектор курсів з інвестицій навчального центру "Біржовий університет" Роберт Лі. Спікер навів приклади, як вдала рекламна кампанія та маркетингова стратегія підвищують зацікавленість інвесторів до бренда та вартість акцій бізнесу.

"Віра у перемогу — важлива складова комунікації", — креатор Cosmolot Юрій Горбачевський поділився, які меседжі слід закласти у комунікацію бренда та чи на часі зараз транслювати позитив. А директор з маркетингу та інновацій Kormotech Ігор Блистів розповів про стратегію побудови нетривіального соціального маркетингу під час війни.

креатор Cosmolot Юрій Горбачевський

Як максимально ефективно використати штучний інтелект у маркетинг-стратегії та бізнесі, на панельній дискусії обговорили директор з маркетингу ЛУН Денис Суділковський, директор з маркетингу Ощадбанку Сергій Грабчак, засновник та креативний директор Twid Алекс Твіста. Модератор — співзасновник, senior copywriter "Айділерс" Володимир Олещенко.

Фахівці дійшли думки, що штучний інтелект ще не скоро замінить працівників, але дизайнери, копірайтери, менеджери, аналітики з часом повинні впевнено володіти сучасними технологіями (наприклад, ChatGPT), аби утримати позиції на ринку.

"Незважаючи на падіння ринку реклами на 63% у 2022 році, компанія "Мегаполіс" реалізувала низку проєктів для клієнтів, генерувала ідеї і працювала над покращенням інвентарю, що дозволили динамічно зростати і ефективно вирішувати задачі клієнтів", — розповів про головні тренди та виклики у рекламі директор департаменту стратегічної аналітики та розвитку "Мегаполіс" Віктор Іванченко.

Трансформації креативного ринку під час війни у форматі панельної дискусії обговорили незалежний артдиректор Артем Гусев, founder & creative director I am IDEA Ігор Фінашкін, Creative Director Leo Burnett Ukraine Анатолій Давидов та співзасновник Taktika Роман Гурбанов. Модератор — Коста Шнайдер, Chief creative director Publicis Groupe Ukraine and Czech Republic.

"Під час війни змінилася цінність креативу — зараз він дійсно здатний змінювати світ. Ми стали країною спільного контексту, і комунікації мають його відображати, в жодному разі не спекулюючи на війні", — зауважив Роман Гурбанов.

Фахівці одноголосно погодилися, що сьогодні надважливо кожну ідею пропускати через питання "Якщо цю рекламу побачить військовий, то що він відчує?". Це новий фільтр, із яким має працювати кожен представник креативної спільноти.

"Змінити бренд — це не про зовнішні зміни (шрифти або дизайн), а трансформації всередині", — поділився стратегією ефективного оновлення бренда маркетинг-директор "Meest ПОШТА" Борис Цомая.

маркетинг-директор "Meest ПОШТА" Борис Цомая

У перервах між виступами ведучі маркетинг-марафону — головна редакторка MMR Катерина Волошина та телеведучий телеканалу "Київ" Ігор Сємьонич — нагороджували переможців премії X-RAY Marketing Awards. Заслужені нагороди отримали креатори найкращих маркетингових проєктів за версією читацької спільноти MMR та експертного журі.

Організатори, бізнес/медіа бюро еkonomika+ та онлайн-медіа про маркетинг та креатив MMR, дякують партнерам заходу: технологічному партнеру FAVBET, партнеру, що приймає, Unit.City, кавовому партнеру Foundation, продуктовому партнеру PepsiCo, партнерам, які пригощали, Lantmanen AXA, БКК та Zinka.

А також медіапартнерам: компанії "Мегаполіс", телеканалу "Київ", телеканалу "Еспресо", "Радіо Хіт FM", 33 телеканалу, порталу Marketer.ua, радіо DJ FM, Shanson та Power FM, компанії Infovision, онлайн-медіа "Ділова столиця", "Перший бізнесовий", "Апостроф", "Про гроші", "44.ua", Postfactum, Pay Space, Cases media, платформам ApiX-Drive та Hurma.