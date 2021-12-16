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Фармацевтична компанія "Дарниця" направила понад 20,5 млн грн на благодійність

16 грудня, 2021 четвер
14:33
Суспільство Дарниця

У цьому році фармацевтична компанія "Дарниця" спрямувала понад 20,5 млн грн на благодійність у вигляді коштів та лікарських засобів для більш ніж 60 вітчизняних некомерційних організацій, серед яких благодійні фонди, лікарні та військові частини

Благодійні акції тривають у межах руху #ДарницяДопомагає. Розповідаючи про свої добрі справи, компанія прагне надихнути на них й інших людей та бізнеси, повідомляється на сайті "Дарниці".

Підтримка благодійних організацій – один з пріоритетних напрямків допомоги для "Дарниці". У компанії зазначають, що це систематична робота: загалом з 2018 року фармвиробник пожертвував їм понад 70,7 млн грн, з них 14,1 млн – у 2020-му.

"У межах своєї місії допомагати медичним працівникам та пацієнтам, покращувати якість життя завдяки науці, інноваціям та доступності кожному, "Дарниця" приділяє благодійності багато уваги. Підтримка здоров’я, освіти та культури є стратегічними пріоритетами компанії. Нам надзвичайно важливо з кожним роком розширювати нашу благодійну діяльність і приємно, що ми можемо допомогти багатьом", – говорить генеральний директор фармацевтичної компанії "Дарниця" Андрій Обрізан.

Культуру благодійності активно поділяють й співробітники компанії, перераховуючи кошти для онкохворих підопічних фонду "Таблеточки" з власних зарплат. Також у межах співпраці з цим фондом компанія передала Миколаївській обласній клінічній лікарні місячний запас лікарських засобів – понад 1500 упаковок.

Крім того, фармацевтична компанія долучається до всеукраїнських благодійних акцій. Наприклад, щорічно підтримує міжнародний благодійний рух Щедрий Вівторок. З нагоди цього дня добродіїв вона перерахувала 50 тис. грн у скарбничку фонду Zagoriy Foundation на біржі благодійності dobro.ua для Всеукраїнського благодійного об’єднання "Даун Синдром" і підтримала акцію зі збору коштів на користь цієї організації в одному з київських ТРЦ. 

Також "Дарниця" взяла участь в акції "Щедрий забіг", внески з якої перерахували до організації "СОС Дитячі Містечка Україна". Не забули й про фармацевтичну підтримку – цьому фонду передали ліки для домашніх аптечок дитячих будинків сімейного типу.

Ще один напрям благодійності – допомога навчальним закладам. Так, "Дарниця" та  Zagoriy Foundation нещодавно вчергове надали Українському католицькому університету 1,5 млн грн на підтримку викладацької діяльності та стипендії викладачам на 2022 рік.

У компанії вважають, що такі спільні кроки сприяють розвитку обізнаності про діяльність благодійних фондів та формують "звичку допомогти". У 2020 році Україна увійшла в ТОП-20 країн з розвиненою благодійністю за результатами Всесвітнього рейтингу благодійності від Charities Aid Foundation. І це при тому, що у 2019 році наша держава займала 101 місце зі 114.

Фармацевтична компанія "Дарниця" заснована в 1930 році. З 1998 року є лідером в Україні за обсягом виробництва ліків у натуральному вираженні. Місія компанії – допомагати медичним працівникам та пацієнтам покращувати якість життя завдяки науці, інноваціям та доступності кожному. Портфоліо компанії включає 210 брендів лікарських засобів. На підприємстві функціонують 14 виробничих ліній, сертифікованих за стандартом GMP. Продукція "Дарниці" експортується в 15 країн світу. Бенефіціари компанії – сім'я Загорій.
 
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