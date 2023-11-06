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Фарширований перець до вашого столу: класичний і в духовці. Рецепти приготування

6 листопада, 2023 понедiлок
15:00
рецепти Фаршировані перці

Фарширований перець — це страва не тільки української, а й болгарської, грузинської, молдовської, румунської та азербайджанської кухні. Фарширований перець готується з очищеного від насіння солодкого перцю, його наповнюють м'ясним фаршем, рисом та тертими помідорами. Приємного апетиту!

Фаршировані перці класичні

Інгредієнти для приготування класичних фаршированих перців:

  • перець болгарський - 18 штук
  • одна склянка рису
  • фарш свино-яловичий - один кілограм
  • дві моркви
  • дві цибулі ріпчасті
  • сіль - дві чайні ложки
  • спеції - дві чайні ложки.
  • томатна паста - одна столова ложка
  • сметана - дві столові ложки
  • масло рослинне (для смаження)
  • дві склянки води

Рецепт приготування фаршированих перців:

  • миємо перець
  • видаляємо насіння
  • миємо моркву і цибулю
  • очищуємо 
  • нарізаємо цибулю дрібними кубиками
  • натираємо моркву на тертці
  • відварюємо десять хвилин рис 
  • з'єднуємо його з фаршем
  • обсмажуємо цибулю і моркву 
  • додаємо до фаршу
  • солимо

Фаршировані перці

Фото: gettyimages

  • посипаємо спеціями 
  • перемішуємо
  • заповнюємо начинкою кожен перець
  • щільно утрамбовуємо
  • складаємо перці в каструлю
  • змішуємо в склянці сметану й томатну 
  • вливаємо воду
  • додаємо одну чайну ложку солі, спеції
  • перемішуємо 
  • заливаємо перці сумішшю
  • додаємо одну склянку води 
  • ставимо каструлю на вогонь
  • доводимо до кипіння
  • варити півгодини на маленькому вогні 
  • прибираємо з плити 
  • настоюємо ще десять хвилин.

Смачного!

Фаршировані перці

Фото: gettyimages

Фаршировані перці в духовці

Інгредієнти для фаршированих перців:

  • фарш м'ясний - 500 г
  • три болгарські перці
  • сир твердий - 100 г
  • одна цибуля ріпчаста 
  • два помідора
  • один зубчик часнику
  • сіль (за смаком)
  • перець чорний мелений (за смаком)
  • приправи (за смаком)

Рецепт приготування фаршированих перців в духовці:

  • дрібно нашатковуємо цибулю і помідори 
  • додаємо в фарш
  • солимо, перчимо
  • посипаємо приправами 
  • вичавлюємо часник
  • перемішуємо 
  • розрізаємо перці навпіл
  • видаляємо насіння
  • вмикаємо духовку з температурою 180-200°С 
  • залишаємо нагріватися
  • заповнюємо перці фаршем
  • перекладаємо їх на деко
  • накриваємо фольгою 
  • запікаємо пів години 
  • натираємо на тертці сир 
  • посипаємо перці тертим сиром
  • кладемо в духовку ще на десять хвилин.

Смачного!

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