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Фарширований перець до вашого столу: класичний і в духовці. Рецепти приготування
Фарширований перець — це страва не тільки української, а й болгарської, грузинської, молдовської, румунської та азербайджанської кухні. Фарширований перець готується з очищеного від насіння солодкого перцю, його наповнюють м'ясним фаршем, рисом та тертими помідорами. Приємного апетиту!
Фаршировані перці класичні
Інгредієнти для приготування класичних фаршированих перців:
- перець болгарський - 18 штук
- одна склянка рису
- фарш свино-яловичий - один кілограм
- дві моркви
- дві цибулі ріпчасті
- сіль - дві чайні ложки
- спеції - дві чайні ложки.
- томатна паста - одна столова ложка
- сметана - дві столові ложки
- масло рослинне (для смаження)
- дві склянки води
Рецепт приготування фаршированих перців:
- миємо перець
- видаляємо насіння
- миємо моркву і цибулю
- очищуємо
- нарізаємо цибулю дрібними кубиками
- натираємо моркву на тертці
- відварюємо десять хвилин рис
- з'єднуємо його з фаршем
- обсмажуємо цибулю і моркву
- додаємо до фаршу
- солимо
Фото: gettyimages
- посипаємо спеціями
- перемішуємо
- заповнюємо начинкою кожен перець
- щільно утрамбовуємо
- складаємо перці в каструлю
- змішуємо в склянці сметану й томатну
- вливаємо воду
- додаємо одну чайну ложку солі, спеції
- перемішуємо
- заливаємо перці сумішшю
- додаємо одну склянку води
- ставимо каструлю на вогонь
- доводимо до кипіння
- варити півгодини на маленькому вогні
- прибираємо з плити
- настоюємо ще десять хвилин.
Смачного!
Фото: gettyimages
Фаршировані перці в духовці
Інгредієнти для фаршированих перців:
- фарш м'ясний - 500 г
- три болгарські перці
- сир твердий - 100 г
- одна цибуля ріпчаста
- два помідора
- один зубчик часнику
- сіль (за смаком)
- перець чорний мелений (за смаком)
- приправи (за смаком)
Рецепт приготування фаршированих перців в духовці:
- дрібно нашатковуємо цибулю і помідори
- додаємо в фарш
- солимо, перчимо
- посипаємо приправами
- вичавлюємо часник
- перемішуємо
- розрізаємо перці навпіл
- видаляємо насіння
- вмикаємо духовку з температурою 180-200°С
- залишаємо нагріватися
- заповнюємо перці фаршем
- перекладаємо їх на деко
- накриваємо фольгою
- запікаємо пів години
- натираємо на тертці сир
- посипаємо перці тертим сиром
- кладемо в духовку ще на десять хвилин.
Смачного!
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