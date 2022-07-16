Фашизм треба буде знищувати на території Росії, - російський опозиціонер Пономарьов

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Я вважаю, що опозиція російських лібералів – це зараз величезна проблема. Той час, коли ми могли говорити, що забудемо на певний час про Росію та Путіна і будемо будувати якийсь наступний уряд, формулювати майбутнє Росії - ці всі часи вже минули. Зараз ми повинні просто зупинити агресію і це наша справа. Хто ще, окрім нас", - підкреслив опозиційний політик.

Ілля Пономарьов зазначив, що українці воюють на своїй території, але ніхто не намагається йти на Москву. Але це потрібно буде зробити, тому що фашизм треба буде знищувати на російській території.

"Багато людей поїхали з території РФ і таким чином вони просто відмовились від боротьби. Зараз нам потрібно збудувати з нуля нову російську опозицію, новий рух опору та спротиву цьому режиму. І саме цим потрібно займатися, тому що той, хто відмовляється зараз від боротьби, для нас ворог", - наголосив Пономарьов.

До кінця липня ініціатори міжнародної кампанії "Russia is a terrorist state" планують провести 50 мітингів у 47 містах різних країн світу

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