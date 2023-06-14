FAVBET став одним з переможців X-RAY Awards

Нагородження переможців відбулося під час MRKTNG MRTH, влаштованого провідним галузевим виданням Marketing Media Review. Найкращі проєкти обирали за результатами голосування читачів та експертного журі.

"Прокачка авто для ЗСУ" — благодійний проєкт FAVBET, натхненний хіп-хоп культурою та культовим шоу двохтисячних. У співпраці з фондом FAVBET Foundation та майстернею NoMotors компанія придбала та зробила бойовий тюнінг 10 позашляховикам для розвідників, артилеристів та інших підрозділів ЗСУ.

Спеціально для "Прокачки" у FAVBET створили ексклюзивні віжуали та лендінг, де можна було слідкувати за ходом проєкту. Під кожну відремонтовану автівку випускали відеозвіт на Ютуб у дусі хіта MTV із енергійним монтажем, качовим саундтреком та фірмовим гумором від ведучих — актора й амбасадора FAVBET Євгена Яновича та засновника NoMotors Сергія Кремеця.

Завдяки проєкту, у FAVBET змогли активніше залучити до благодійності ком’юніті прихильників азартних розваг, а також нагадати українцям про важливість донатів.

"Від імені всієї бренд-команди FAVBET хочу подякувати організаторам премії, членам журі та всім, хто голосував за наш проєкт! Ми ставили за мету переконати людей, що їхні донати працюють, а також показати, як саме 10, 50 чи 100 грн трансформуються у потужне та устатковане авто для виконання бойових задач нашими захисниками. І ця нагорода підтверджує, що ми зі своєю задачею впорались", — розповів бренд-директор FAVBET Олександр Тарасов.

Дивіться всі випуски "Прокачки авто для ЗСУ" на Ютуб-каналі FAVBET.

FAVBET та Favbet Foundation продовжують системно підтримувати ЗСУ, зосереджуючись на забезпеченні українських захисників сучасним технологічним обладнанням та авто.

