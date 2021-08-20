ФБР не виявило змови прихильників Трампа під час штурму Капітолію
Федеральне бюро розслідувань заявило, що не виявило ознак змови у штурмі Капітолію 6 січня цього року
Про це розповідає Reuters.
Повідомляється, що незважаючи на арешти понад 570 підозрюваних в штурмі Капітолію, ФБР на даний момент вважає, що насильство не було централізовано координованим "ультраправими групами" чи публічними персонами з кола прихильників тодішнього президента США Дональда Трамп.
Слідчі ФБР з'ясували, що групи протестувальників, включаючи ультраправі угруповання, прагнули увірватися в Капітолій. Однак доказів того, що вони були організовані, знайти не вдалося.
Читайте також: Капітолійський "підривник" здався поліції після перемовин
"Є п'ять відсотків цих груп, які були більш-менш організовані", - уточнив співрозмовник агентства. Водночас решта протестувальників не мали відношення до таких груп.
За його словами, бунтівники не мали планів про те, що робити після проникнення всередину Капітолію.
- Нагадаємо, 6 січня прихильники Трампа увірвалися в залу засідань Сенату США та будівлю Конгресу. Роботу парламенту було перервано
- Згодом поліція відтіснила протестувальників зі сходів Капітолія.
- Станом на ранок 7 січня, Конгрес США поновив роботу, за підсумками якої було затверджено перемогу Байдена на президентських виборах.
- В результаті протестів у Вашингтоні загинули чотири людини, понад півсотні арештовані.
- 19 липня у США суд вперше ув'язнив учасника штурму Капітолія: чоловік проведе в ув'язненні 8 місяців
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.6
Купівля 26.6Продаж 26.83
-
EUR
Купівля 31Продаж 31.38
- Актуальне
- Важливе