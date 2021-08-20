ФБР не виявило змови прихильників Трампа під час штурму Капітолію

Про це розповідає Reuters.



Повідомляється, що незважаючи на арешти понад 570 підозрюваних в штурмі Капітолію, ФБР на даний момент вважає, що насильство не було централізовано координованим "ультраправими групами" чи публічними персонами з кола прихильників тодішнього президента США Дональда Трамп.

Слідчі ФБР з'ясували, що групи протестувальників, включаючи ультраправі угруповання, прагнули увірватися в Капітолій. Однак доказів того, що вони були організовані, знайти не вдалося.



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"Є п'ять відсотків цих груп, які були більш-менш організовані", - уточнив співрозмовник агентства. Водночас решта протестувальників не мали відношення до таких груп.

За його словами, бунтівники не мали планів про те, що робити після проникнення всередину Капітолію.