Федоров вестиме переговори з Google та Youtube про відкриття представництв в Україні
Міністерство цифрової трансформації в США вестиме переговори про відкриття в Україні представництв Google та Youtube для боротьби проти російської дезінформації
Про це міністр Михайло Федоров сказав у коментарі каналу "Дом"
"Ми хочемо, щоб окреме представництво Google з'явилося в Україні, YouTube з'явився. Бо коли у нас є російська агресія - нам потрібно, щоб контент модерували в Україні, це дуже важливо. Щоб не російські офіси модерували український контент. Тому ми хочемо, щоб велика кількість міжнародних компаній мали представництва в Україні", - повідомив міністр.
Федоров наголосив, що дуже важливо, щоб весь контент модерували фахівці, які проживають в Україні, які розуміють, який потік дезінформації йде з боку РФ.
За словами міністра, його команда акцентує увагу на зустрічах у Сан-Франциско.
"Це серце світового технологічного життя. Є велика зацікавленість щодо тих проєктів, які ми реалізовуємо. У нас будуть зустрічі з найбільшими інвестиційними фондами світу, з командою Apple тощо", - сказав Федоров.
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