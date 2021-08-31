Федоров вестиме переговори з Google та Youtube про відкриття представництв в Україні

Про це міністр Михайло Федоров сказав у коментарі каналу "Дом"

"Ми хочемо, щоб окреме представництво Google з'явилося в Україні, YouTube з'явився. Бо коли у нас є російська агресія - нам потрібно, щоб контент модерували в Україні, це дуже важливо. Щоб не російські офіси модерували український контент. Тому ми хочемо, щоб велика кількість міжнародних компаній мали представництва в Україні", - повідомив міністр.

Федоров наголосив, що дуже важливо, щоб весь контент модерували фахівці, які проживають в Україні, які розуміють, який потік дезінформації йде з боку РФ.

За словами міністра, його команда акцентує увагу на зустрічах у Сан-Франциско.

"Це серце світового технологічного життя. Є велика зацікавленість щодо тих проєктів, які ми реалізовуємо. У нас будуть зустрічі з найбільшими інвестиційними фондами світу, з командою Apple тощо", - сказав Федоров.