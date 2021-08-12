Федоров заявив, що цьогоріч в Україні покриють інтернетом чотири міжнародні траси
Мобільні оператори покриють інтернетом чотири міжнародні траси в Україні в 2021 році
Про це заявив віцепрем'єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у інтерв'ю ТСН.
"Цього року оператори планують покрити Інтернетом основні міжнародні траси - "Київ - Одеса", "Київ - Дніпро", "Київ - Харків" і "Київ - Львів", - сказав він.
За його словами, міністерство спрощує перепони і допомагає операторам прискорити розв'язання питань з місцевою владою.
Щодо покриття залізниці Федоров додав, що це питання опрацьовується.
"Більшість залізничних колій проходять по нежитловій території, через невеликі населені пункти. Операторам фінансово невигідно встановлювати вежі, де малий попит на зв'язок", - уточнив він.
Міністр додав, що для вирішення цієї проблеми бізнесу необхідна підтримка держави.
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