Ferrexpo Костянтина Жеваго авансом сплатить мільярд гривень податку на прибуток

Про це пише "Інтерфакс-Україна".



"У цей непростий для України час бізнес не може залишатися осторонь. Ми маємо об’єднатися та допомогти країні в рамках своїх можливостей та компетенції. Тому Ferrexpo підтримала ініціативу її основного акціонера Костянтина Жеваго приєднатися до підтримки України та сплатити наперед податкові відрахування на суму 1 млрд. гривень", - повідомили в Компанії.



Менеджмент та працівники Ferrexpo вірять в мирну, єдину, сильну, фінансово стабільну та процвітаючу Україну. “Наша країна постала перед складним викликом, тому ми маємо бути сильними, розсудливими та неподільними. Ми продовжуємо працювати, стабільно виконувати свої зобов’язання перед працівниками, громадою, партнерами та клієнтами й підтримувати економіку нашої країни”, - сказав Костянтин Жеваго.



З 2014 року підприємства Ferrexpo у цей непростий для країни час своєю кропіткою працею допомагали підтримувати державу та різні галузі економіки. Сотні мільйонів гривень благодійних коштів були спрямовані на покращення інфраструктури Міністерства оборони України та підвищення рівня умов проживання військовослужбовців.



Довідка про Ferrexpo:



Ferrexpo - швейцарська залізорудна компанія з активами в Україні. Основною діяльністю компанії є виробництво і експорт високоякісних залізорудних окатків, які використовуються у виробництві сталі. Ferrexpo є найбільшим виробником і експортером окатків серед країн колишнього СРСР. Поточні виробничі активи - Полтавський і Єристівський ГЗК. Ferrеxpo plc володіє 100% акцій Ferrexpo AG, якій, у свою чергу, належить 100% акцій Полтавського ГЗК і 100% акцій Єристівського ГЗК. У 2021 р. компанія виробила 11,2 мільйона тонн залізорудних окатків. Основними споживачами продукції є сталеливарні підприємства з Австрії, Німеччини, Японії, Південної Кореї, Тайваню, Китаю, Словаччини, Чехії, Туреччини, В'єтнаму, а також США. Акції Ferrexpo котируються на основному майданчику Лондонської фондової біржі під тікером FXPO. Додаткову інформацію можна знайти на сайті www.ferrexpo.com



