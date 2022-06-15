Ferrexpo Костянтина Жеваго передала партію медичних препаратів у Суми
Феррекспо передала в місто Суми медикаменти загальною вартістю понад 5,7 млн. гривень. Компанія відгукнулася на прохання Управління охорони здоров’я Сумської обласної державної адміністрації (ОДА) і придбала необхідні для надання медичної допомоги населенню препарати
До партії допомоги увійшли антибіотики, протизапальні, антибактеріальні та знеболюючі препарати, розчини для ін’єкцій, серцево-судинні та інші вузькоспеціалізовані ліки.
“Із самого початку російського військового вторгнення в Україну наша Компанія уважно вивчає ситуацію та потреби різних областей нашої країни. Менеджмент Ferrexpo й особисто Костянтин Жеваго оперативно розглянули звернення Управління охорони здоров’я Сумської ОДА й організували придбання всіх необхідних ліків. Препарати вже доставлені в Суми й використовуються медичними працівниками для надання допомоги пацієнтам”, - повідомили в Феррекспо.
Ferrexpo, яка входить у ТОП-3 світових експортерів високоякісних залізорудних окатків з виробничими потужностями в Україні, створила Спеціальний Гуманітарний фонд, який вивчає потреби громад і оперативно організовує їх забезпечення. До даного процесу залучений менеджмент Компанії, керівники на місцях та інші співробітники, які об'єднують свої зусилля й допомагають українцям у цей вкрай важкий для країни час.
Довідка про Ferrexpo:
Ferrexpo – швейцарська залізорудна компанія з активами в Україні. Акції Ferrexpo входять до преміального лістингу Лондонської фондової біржі за індексом FTSE 250 (тікер FXPO). Група виробляє високоякісні залізорудні окатки преміум-класу для металургійної промисловості, які порівняно з використанням більш поширених видів залізорудної сировини дозволяють зменшити викиди вуглецю і підвищити продуктивність виробників. Підприємства Ferrexpo забезпечують сировиною світову металургійну промисловість понад 50 років. У 2021 році Група виготовила 11,2 мільйонів тонн залізорудних окатків, завдяки чому компанія Ferrexpo стала 3-м найбільшим експортером окатків у світі з часткою ринку приблизно 9%. Група має широку клієнтську базу, до якої входять сталеливарні підприємства по всьому світу, у тому числі в Австрії, Німеччині, Японії, Південній Кореї, Тайвані, Китаї, Словаччині, Чехії, Туреччині, В’єтнамі та США. Додаткову інформацію можна знайти на сайті www.ferrexpo.com.
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